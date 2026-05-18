Una pinta y una charla: vuelve Pint of Science con tres noches de ciencia

Resumen para apurados
- Investigadores y especialistas realizarán el festival Pint of Science del 18 al 20 de mayo en Bar Irlanda, Tucumán, para acercar el conocimiento científico al público general.
- El evento internacional incluye charlas sobre salud mental, economía circular y nanotecnología. Busca simplificar temas complejos mediante diálogos dinámicos y lenguaje accesible.
- Esta edición busca consolidar la divulgación en la región, fomentando el pensamiento crítico y el turismo científico tras alcanzar a más de 1.300 participantes el año anterior.
El festival internacional, que nació para sacar la ciencia de los laboratorios y acercarla al público, volverá a Tucumán con tres noches de encuentros en Bar Irlanda, investigadores del Conicet, docentes, especialistas y estudiantes debatirán sobre temas que van desde la salud mental hasta la sostenibilidad ambiental.
La edición 2026 se desarrollará entre el 18 y el 20 de mayo en más de 20 países y tendrá una nueva parada en la provincia. Las actividades comenzarán a las 19, con apertura de puertas a las 18.30, en Bar Irlanda, ubicado en Catamarca 380. Las entradas ya pueden conseguirse a través de la web de Pint of Science Argentina.
El objetivo del evento es claro: transformar temas científicos complejos en conversaciones accesibles, cercanas y dinámicas. El año pasado, más de 1.300 personas participaron de las distintas jornadas en Argentina.
Pint of Science: qué habrá el lunes 18 de mayo
La primera noche llevará el nombre “Pequeños gestos, grandes revoluciones”. Estará el investigador del Conicet Alberto Galindo, con una charla titulada “Zánganos kamikaze: el lado oscuro del sexo en abejas”.
El especialista explicará cómo viven los machos de las abejas y por qué, después del apareamiento, mueren. También abordará el rol que cumplen dentro de la colmena y las formas de organización de estos insectos.
La jornada incluirá además la exposición “La Seguridad la hacemos entre todos”, a cargo de Norma Lencina Kairuz, integrante del Centro de Ingenieros de Tucumán. La charla pondrá el foco en la prevención de riesgos laborales y en la legislación argentina sobre higiene y seguridad.
El cierre estará a cargo de Benjamín Zelaya, presidente de la Cámara Argentina de Economía Circular, con una propuesta centrada en residuos electrónicos, reciclaje y sostenibilidad bajo el título “¿Basura o Tesoro? El secreto de la Economía Circular”.
Psilocibina, Egipto antiguo y microbiota intestinal
El martes 20 se desarrollará la jornada “Conexiones invisibles y poderes ocultos”. Uno de los ejes será la charla “Psilocibina: evolución humana y potencial terapéutico”, presentada por Federico Ballestero.
La exposición analizará las investigaciones actuales sobre hongos psicodélicos y su posible aplicación en tratamientos vinculados con depresión y salud mental. También repasará teorías sobre la relación entre estas sustancias y la evolución de la conciencia humana.
Otra de las actividades destacadas será la presentación de Silvina Vera, docente de la UNT, sobre la tumba de Amenmose en Luxor, Egipto. La investigadora mostrará cómo se utilizan herramientas digitales para reconstruir arte funerario del Antiguo Egipto.
La noche finalizará con la charla de Lucila Nelegatti, becaria doctoral del Cerela-Conicet, quien hablará sobre microbiota intestinal y alimentación en “El código secreto de tu colon: la ciencia detrás del fibermaxxing”.
Nanotecnología, bacterias y turismo científico
El miércoles 21 cerrará el festival con el eje “En los límites de lo posible”. Allí participará el investigador Oscar Alonso Marín Ramirez con una charla sobre nanotecnología aplicada a problemas ambientales y energéticos.
También estará Nadia Chalfou, CSO de BioBlends, quien explicará cómo la comunicación entre bacterias puede utilizarse para conservar alimentos y evitar la aparición de hongos en productos como el pan.
La programación incluirá además a Graciela Salazar, de Cooperativa Generar, y a Jacinto Mansilla, director del Observatorio Astronómico Ampimpa, que presentará una propuesta vinculada con turismo científico y observación astronómica.
Desde la organización remarcaron que no hace falta tener conocimientos previos para participar. La propuesta apunta justamente a eso: sentarse en un bar, pedir una pinta y descubrir cómo la ciencia atraviesa la vida cotidiana.