Una pinta y una charla: vuelve Pint of Science con tres noches de ciencia

La edición 2026 se desarrollará entre el 18 y el 20 de mayo en más de 20 países y tendrá una nueva parada en la provincia. Las actividades comenzarán a las 19, con apertura de puertas a las 18.30, en Bar Irlanda, ubicado en Catamarca 380. Las entradas ya pueden conseguirse a través de la web de Pint of Science Argentina.