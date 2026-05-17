Cómo fue la última sesión de Pagani antes del fallo: respaldos y clima de continuidad en la UNT

LA ÚLTIMA SESION DE PAGANI FOTO OSVALDO RIPOLL/ LA GACETA
Resumen para apurados
- Sergio Pagani encabezó la última sesión del Consejo Superior de la UNT en Tucumán antes del fallo judicial, recibiendo el apoyo de decanos para su reelección inmediata.
- La reunión estuvo marcada por la ausencia de los opositores Cabrera y Abdala, quienes impugnan el proceso y reclaman ser proclamados ante posibles irregularidades electorales.
- El clima de continuidad refuerza la candidatura de Pagani, aunque la resolución judicial pendiente podría suspender la Asamblea Universitaria y redefinir el futuro de la institución.
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