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Cómo fue la última sesión de Pagani antes del fallo: respaldos y clima de continuidad en la UNT

Decanos y consejeros destacaron la gestión del rector y daban por descontada su candidatura para un nuevo mandato. Ausencias de Cabrera y Abdala.

LA ÚLTIMA SESION DE PAGANI LA ÚLTIMA SESION DE PAGANI FOTO OSVALDO RIPOLL/ LA GACETA
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Pagani encabezó la última sesión del Consejo Superior de la UNT en Tucumán antes del fallo judicial, recibiendo el apoyo de decanos para su reelección inmediata.
  • La reunión estuvo marcada por la ausencia de los opositores Cabrera y Abdala, quienes impugnan el proceso y reclaman ser proclamados ante posibles irregularidades electorales.
  • El clima de continuidad refuerza la candidatura de Pagani, aunque la resolución judicial pendiente podría suspender la Asamblea Universitaria y redefinir el futuro de la institución.
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