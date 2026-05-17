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Con incertidumbre por la Asamblea, la UNT avanza con el cronograma electoral

La universidad pondrá en funciones a las nuevas autoridades de las facultades y del Gymnasium en medio de la tensión por el Rectorado.

Con incertidumbre por la Asamblea, la UNT avanza con el cronograma electoral
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT pone en funciones a nuevas autoridades de facultades y del Gymnasium en Tucumán, cumpliendo el cronograma electoral pese a la incertidumbre política en el Rectorado.
  • El proceso ocurre tras fallos judiciales sobre mandatos consecutivos y en medio de reclamos por financiamiento, mientras el Gymnasium define directivos con voto de docentes y alumnos.
  • La asunción de cargos locales busca institucionalidad ante la crisis del Rectorado. La resolución de las dudas sobre la Asamblea definirá el rumbo político de la UNT a largo plazo.
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