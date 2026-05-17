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Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Tucumán: una emotiva fiesta generacional arriba y abajo del escenario

La banda liderada por Vicentico llenó el Palacio de los Deportes y repasó -junto al hijo del cantante- dos horas de hits ante un público de todas las edades.

CAMBIO. Vicentico agarró la guitarra y dejó cantar a sus compañeros. FOTO GENTILEZA MARCIO MASINO CAMBIO. Vicentico agarró la guitarra y dejó cantar a sus compañeros. FOTO GENTILEZA MARCIO MASINO
Nicolás Iriarte
Por Nicolás Iriarte Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Los Fabulosos Cadillacs brindaron un concierto masivo en el Palacio de los Deportes de Tucumán, donde repasaron sus grandes éxitos ante un público de diversas generaciones.
  • Liderada por Vicentico junto a su hijo Florián, la banda regresó a la provincia para llenar el estadio con un show de dos horas de duración que marcó su retorno a los escenarios locales.
  • El evento reafirma la vigencia de la banda en el NOA y consolida al Palacio de los Deportes como un recinto clave para espectáculos musicales de alta convocatoria en la región.
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