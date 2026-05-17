Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Tucumán: una emotiva fiesta generacional arriba y abajo del escenario

CAMBIO. Vicentico agarró la guitarra y dejó cantar a sus compañeros. FOTO GENTILEZA MARCIO MASINO
Resumen para apurados
- Los Fabulosos Cadillacs brindaron un concierto masivo en el Palacio de los Deportes de Tucumán, donde repasaron sus grandes éxitos ante un público de diversas generaciones.
- Liderada por Vicentico junto a su hijo Florián, la banda regresó a la provincia para llenar el estadio con un show de dos horas de duración que marcó su retorno a los escenarios locales.
- El evento reafirma la vigencia de la banda en el NOA y consolida al Palacio de los Deportes como un recinto clave para espectáculos musicales de alta convocatoria en la región.
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