Miguel Cabrera: "Están haciendo lo que se les da la gana con la institucionalidad de la UNT"

Ante el nuevo escenario, Miguel Cabrera, decano de la facultad de Ciencias Exactas, y candidato a rector, fue quien ha impugnado a la fórmula encabezada por Pagani, habló en LG Play. "Primero sorprendido por la desobediencia de la junta electoral, que se atribuye competencias que no tiene, porque la sentencia es clara y dice que la junta se abstenga de recibir fórmulas que ya tengan un segundo mandato y lo que ha hecho ahora es enviarnos dos comunicaciones: una donde a nosotros también nos suspende, es como que no cumpliéramos con el estatuto y en otra comunicación dice que se va a reunir el consejo superior para postergar las elecciones de rector -remarcó Cabrera-, lo curioso de esto es que el consejo superior ya no funciona, puesto que se cambiaron las autoridades de los decanos y los consejeros superiores asumen el 26 de mayo; o sea que la junta electoral claramente está desobedeciendo a la justicia federal", agregó.