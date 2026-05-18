Miguel Cabrera: "Están haciendo lo que se les da la gana con la institucionalidad de la UNT"

Resumen para apurados
- Miguel Cabrera, candidato a rector de la UNT, denunció desobediencia de la Junta Electoral al suspenderse la Asamblea en Tucumán tras un fallo judicial contra Sergio Pagani.
- La Cámara Federal inhabilitó la postulación de Pagani por mandatos previos. Cabrera afirma que su lista es la única válida y acusa a la Junta de actuar con parcialidad y falsedad.
- El conflicto profundiza la crisis institucional en la UNT y anticipa denuncias penales. La incertidumbre sobre la elección del rector pone en riesgo la gobernabilidad académica.
A partir de la decisión de la Junta Electoral de suspender provisoriamente la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles estallaron las repercusiones dentro y fuera del ámbito académico. La interna electoral en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sufrió un giro tras el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que ordenó suspender la candidatura del actual rector, Sergio Pagani.
Ante el nuevo escenario, Miguel Cabrera, decano de la facultad de Ciencias Exactas, y candidato a rector, fue quien ha impugnado a la fórmula encabezada por Pagani, habló en LG Play. "Primero sorprendido por la desobediencia de la junta electoral, que se atribuye competencias que no tiene, porque la sentencia es clara y dice que la junta se abstenga de recibir fórmulas que ya tengan un segundo mandato y lo que ha hecho ahora es enviarnos dos comunicaciones: una donde a nosotros también nos suspende, es como que no cumpliéramos con el estatuto y en otra comunicación dice que se va a reunir el consejo superior para postergar las elecciones de rector -remarcó Cabrera-, lo curioso de esto es que el consejo superior ya no funciona, puesto que se cambiaron las autoridades de los decanos y los consejeros superiores asumen el 26 de mayo; o sea que la junta electoral claramente está desobedeciendo a la justicia federal", agregó.
Ante la consulta sobre la autonomía que tiene la casa de Altos Estudios en cuestione de gobierno, Cabrera resaltó que autonomía no es lo mismo que mentir. "La junta electoral está falseando la verdad puesto que la sentencia dice que se abstenga de recibir fórmulas que tengan los dos períodos consecutivos. Como la presentación es por fórmula y el calendario está cerrado, la única fórmula en pie que queda es la de Cabrera-Abdala. Hay una total parcialidad en lo que está haciendo la junta y les advertimos de consecuencias penales para la junta. Están haciendo lo que se les da la gana con la institucionalidad de la universidad", insistió.
Mirá la entrevista complete en LG Play.