Gestión del tiempo para mortales: qué hacemos con la vida que tenemos

Trampa

A lo largo del libro, el autor desnuda la trampa de la productividad, que en la vida contemporánea no aparece ya como una herramienta posible sino como una obligación imperiosa; se ha convertido en el mandato de nuestro tiempo: tenemos que estar siempre ocupados, siempre actualizados, siempre disponibles, siempre corriendo detrás de algo. Se sacrifica el presente en nombre de un futuro que nunca termina de llegar. Incluso el tiempo libre puede convertirse en una nueva obligación: descansar para rendir más, viajar para mostrar que viajamos, hacer ejercicio para optimizarnos, meditar para volvernos más eficientes. El problema es que hemos convertido la vida en una carrera contra el tiempo, en la que el reloj se ha convertido en nuestro enemigo. Apuramos el mes para cobrar, apuramos el día, las conversaciones, las comidas, los vínculos, las lecturas. Y lo más inquietante es que muchas veces lo hacemos creyendo que es una elección propia, cuando en realidad obedecemos el pulso de exigencias sociales, laborales, digitales, que rara vez nos detenemos a examinar.