Gestión del tiempo para mortales: qué hacemos con la vida que tenemos

Cristina Bosso
Doctora en Filosofía
Si tenemos suerte, nuestra vida cabe en unas 4.000 semanas. La cifra, más que informar, incomoda. No dice simplemente cuánto vivimos: nos recuerda que no hay agenda ni método capaz de salvarnos de la finitud. Esa es la provocación inicial del libro de Oliver Burkeman, Cuatro mil semanas. Gestión del tiempo para mortales, publicado en 2021. Se trata de una reflexión filosófica, escrita en lenguaje accesible, sobre nuestra relación con el tiempo.
Burkeman escribe contra la fantasía moderna de dominar el tiempo. Desde la Antigüedad, los filósofos han visto en la brevedad de la vida uno de los problemas centrales de la existencia humana. Somos capaces de imaginar planes infinitos, proyectos ambiciosos, vidas posibles, pero no contamos con el tiempo suficiente para realizarlos. La gestión del tiempo, entonces, no debería entenderse como una técnica para ordenar tareas, sino como una pregunta más profunda: qué hacemos con el tiempo de vida que tenemos.
Aunque parezca extraño, necesitamos que nos recuerden que la vida es breve. La trampa del olvido nos hace creer que tenemos por delante un tiempo infinito. Postergamos la felicidad para más adelante, para cuando estemos desocupados, para cuando haya tiempo. Pero en ese trayecto podemos perdernos algunas de las cosas más importantes. Burkeman nos enfrenta a un dato contundente: si todo sale bien, vivimos nada más que unas cuatro mil semanas.
En esta idea resuenan ecos heideggerianos. Pensarnos como seres-para-la-muerte significa comprender que nuestra existencia está marcada por la finitud; nos recuerda que no podemos hacerlo todo, que cada elección supone una renuncia, que vivir no es acumular posibilidades, sino asumir algunas y dejar otras atrás. Burkeman traduce esa intuición filosófica a un lenguaje cotidiano: no hay vida auténtica que no implique una pérdida, no hay decisiones que no cierren posibilidades.
Trampa
A lo largo del libro, el autor desnuda la trampa de la productividad, que en la vida contemporánea no aparece ya como una herramienta posible sino como una obligación imperiosa; se ha convertido en el mandato de nuestro tiempo: tenemos que estar siempre ocupados, siempre actualizados, siempre disponibles, siempre corriendo detrás de algo. Se sacrifica el presente en nombre de un futuro que nunca termina de llegar. Incluso el tiempo libre puede convertirse en una nueva obligación: descansar para rendir más, viajar para mostrar que viajamos, hacer ejercicio para optimizarnos, meditar para volvernos más eficientes. El problema es que hemos convertido la vida en una carrera contra el tiempo, en la que el reloj se ha convertido en nuestro enemigo. Apuramos el mes para cobrar, apuramos el día, las conversaciones, las comidas, los vínculos, las lecturas. Y lo más inquietante es que muchas veces lo hacemos creyendo que es una elección propia, cuando en realidad obedecemos el pulso de exigencias sociales, laborales, digitales, que rara vez nos detenemos a examinar.
La crítica de Burkeman se enriquece si la ponemos en diálogo con Nietzsche, quien nos llama a valorar el instante, lo efímero, lo fugaz. Frente a una cultura que quiere medirlo todo por su utilidad, Nietzsche nos recuerda que hay momentos que valen por sí mismos, que la vida no se justifica sólo por los resultados sino que se afirma en el fulgor del instante que desaparece, en la experiencia fugaz que nos devuelve algo de nosotros mismos.
En la actualidad han surgido corrientes filosóficas que apuntan en dirección contraria. El aceleracionismo, por ejemplo, no busca frenar la velocidad moderna, sino pensar qué ocurre cuando se empujan hasta el límite las fuerzas de la técnica, el capitalismo, la automatización y la inteligencia maquínica. Desde una mirada posthumanista, la técnica no se concibe ya como una herramienta en manos del hombre, sino como el ambiente que lo produce, lo transforma y lo empuja más allá de sí mismo.
Frente a este horizonte, Burkeman aparece como una voz más modesta pero oportuna, que puede operar como un disparador para pensar qué queremos hacer con los meses que nos tocan en suerte en la lotería de la vida. Frente a la fantasía contemporánea de acelerar, producir y estar siempre disponibles, tal vez la tarea sea detenernos para preguntarnos como queremos vivir realmente, para no gastar nuestros días intentando cumplir expectativas ajenas.