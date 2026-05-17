Pareceres II: el legado de un juez que se jubiló siendo moderno

Fue práctico al proceder y convincente al decidir. Sólido para dirigir audiencias, solvente para resolver, discreto para juzgar, riguroso frente a la duda, respetuoso de las libertades, humanitario al impartir el castigo y enérgico para expresarse. Intervino en juicios en los que otros jueces no podían o no querían estar. Recorrió el noroeste argentino durante años, participando en causas complejas, especialmente en procesos por delitos de lesa humanidad, sin abandonar las obligaciones de su propio tribunal. Hizo de las audiencias un culto cotidiano y de la publicidad del proceso una garantía de transparencia.