Tus mensajes privados de Instagram ahora los puede ver cualquiera

La relación causa-efecto es quirúrgica: sin cifrado de extremo a extremo → Meta accede al contenido → del contenido infiere (deducción algorítmica de datos que el usuario nunca declaró: la máquina deduce sola) → de la inferencia se construye el perfil publicitario (el retrato comercial que define qué anuncios te muestran) o se entrega prueba a la autoridad que lo solicite. La jurista española Elena Gil lo grafica: “Imagínate que el cartero, que es Meta, pudiese parar a leer todas las cartas que tú escribes. Si hablas de tus finanzas, de enfermedades, de a quién votas, de detalles que revelan tu condición sexual incluso en un país donde eso pueda estar perseguido (...) vos creías que estabas hablando en privado; en realidad estabas dictando”. El timing tampoco es casual: el 19 de mayo entra en vigor la Take It Down Act estadounidense (en nuestra lengua, “Bájalo”), que obliga a las plataformas a retirar en 48 horas cualquier imagen íntima publicada sin consentimiento, incluidos los deepfakes (imágenes falsas creadas con IA que ponen el rostro de una persona sobre un cuerpo ajeno). El problema: si el contenido está cifrado, la plataforma no puede verlo y, por lo tanto, no puede retirarlo. Para cumplir la nueva ley, Meta necesitaba poder leer. Apenas días antes, apagó el candado.