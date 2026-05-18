La vida puede ser más corta de lo que parece, según cómo se mida

Durante la niñez tenemos la sensación de que la vida es eterna, o casi. A medida de que crecemos los tiempos parecen acortarse, al punto que repetimos que cuánto más adultos somos, los días, los meses y los años transcurren más rápido. Vamos perdiendo seres queridos y personas conocidas y esto nos genera un baño de realidad, de mayor conciencia de finitud, de que el último día está más cerca de lo que suponemos. “Cuando te hacés viejo, como yo, empezás a leer los avisos fúnebres del diario porque siempre encontrás algún nombre que conocés y te das cuenta de que cada vez van quedando menos de tu generación”, sostenía José Quirós, un empresario asiduo escritor de cartas de lectores, fallecido en 2015.