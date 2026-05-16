“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

El lugar “se llena”

Mario tiene un puesto callejero en el lugar y también observa a diario las demoras y las maniobras de los conductores. Para él, el semáforo cumple una función necesaria, pero no resuelve el problema de fondo. “Hay demoras porque la gente tiene que esperar para pasar. Cuando no estaba el semáforo había muchos accidentes. O sea, es necesario para evitar más accidentes pero tienen que hacer alguna obra definitiva. Solo se ven las columnas que no terminaron a los costados de la ruta y estorban”, relató.