Secciones
SociedadActualidad

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

Mientras no hay definiciones sobre el proyecto vial, vecinos describen el impacto de las demoras y la falta de infraestructura. “Tienen que hacer alguna obra definitiva”, exigen.

LARGA ESPERA. Los vehículos se detienen en el cruce del Acceso Sur de la provincia, donde el semáforo regula el paso entre la RN 9 y la RP 306. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL LARGA ESPERA. Los vehículos se detienen en el cruce del Acceso Sur de la provincia, donde el semáforo regula el paso entre la RN 9 y la RP 306. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

El Acceso Sur a San Miguel de Tucumán volvió a quedar en el centro de la preocupación por una combinación de problemas que se acumulan desde hace años: una obra nacional paralizada, un contrato sin definición, un cruce deteriorado y miles de usuarios que todos los días deben atravesar una zona marcada por demoras, maniobras riesgosas y falta de respuestas.

El proyecto, que debía mejorar la conexión en el ingreso a la capital, quedó frenado con un avance del 15% . Mientras tanto, el cruce de la intersección de la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306, sigue como uno de los puntos más conflictivos para vecinos, automovilistas, motociclistas y pasajeros del transporte público. En ese escenario, las voces de quienes viven o circulan por el lugar permiten dimensionar cómo impacta la falta de una solución en la vida cotidiana.

Un cruce caótico

El cruce de rutas es señalado desde hace años como un punto de accidentes, demoras en el tránsito y dificultades para los peatones por la falta de sendas peatonales. Según los transeúntes, los horarios de mayor congestión se registran alrededor de las 7 y después de las 18, cuando se forman extensas filas de autos a ambos lados.

Marcelo Miguel, vecino de Leales, esperaba el colectivo en la parada ubicada en la zona del cruce. “Siempre es un caos el cruce. Por las mañanas es peor, no se puede andar. Hay un tráfico enorme. La fila de vehículos llega hasta el último foco de luz de la ruta 306, son un par de kilómetros”, describió.

CONGESTIÓN. En hora pico, la fila de autos alcanza varios kilómetros. CONGESTIÓN. En hora pico, la fila de autos alcanza varios kilómetros.

El vecino también advirtió sobre las dificultades para quienes deben cruzar a pie. “No se puede pasar caminando, es imposible. Durante las tardes es un poco más tranquilo, pero de mañana no se puede cruzar las rutas a pie”, señaló.

El transporte público también queda alcanzado por las demoras. “Acá fácilmente podés estar 15 minutos hasta que llegue el colectivo o hasta que pase. Hay mucha demora”, dijo Miguel. Sobre el funcionamiento del semáforo, consideró que no resulta suficiente para ordenar la circulación: “El semáforo no ayuda demasiado, deberían mejorar bastante. Con estos semáforos no alcanza”.

Semáforos y fotomultas en el Acceso Sur: un legislador pidió informes para conocer el estado de la obra

Semáforos y fotomultas en el Acceso Sur: un legislador pidió informes para conocer el estado de la obra

Para el vecino, la solución debería incluir una alternativa vial que alivie la circulación en ese punto. “Yo creo que debería haber un proyecto para hacer otra calle, otro camino. Eso también va a desagotar un poco la cantidad de autos de acá. Acá confluyen los vehículos de muchas partes”, sostuvo. Aunque afirmó que no vio accidentes, advirtió que “hay mucha imprudencia de los conductores”.

El lugar “se llena”

Mario tiene un puesto callejero en el lugar y también observa a diario las demoras y las maniobras de los conductores. Para él, el semáforo cumple una función necesaria, pero no resuelve el problema de fondo. “Hay demoras porque la gente tiene que esperar para pasar. Cuando no estaba el semáforo había muchos accidentes. O sea, es necesario para evitar más accidentes pero tienen que hacer alguna obra definitiva. Solo se ven las columnas que no terminaron a los costados de la ruta y estorban”, relató.

Incertidumbre por el Acceso Sur: “La Provincia ya no tiene fondos”, advirtió Garber

Incertidumbre por el Acceso Sur: “La Provincia ya no tiene fondos”, advirtió Garber

Según contó, las filas se repiten en los momentos de mayor circulación. “En las horas pico se hace una cola larga. A la mañana, al mediodía y a la tarde, cuando la gente sale de trabajar, se llena. Si no van a hacer la obra todavía o no la van a hacer nunca, va a estar así hasta el día que hagan algo”, expresó.

San Justo

A pocos metros del cruce de San Andrés, la preocupación de los vecinos no termina en el tránsito ni en la obra paralizada del Acceso Sur. En San Justo, una comuna ubicada en el límite entre Banda del Río Salí y San Andrés, Aylén advirtió que la falta de alumbrado público, la ausencia de pavimento y los problemas de inundación también forman parte de la vida cotidiana.

EN SAN JUSTO. La falta de luces en la ruta 306 afecta a la comuna. EN SAN JUSTO. La falta de luces en la ruta 306 afecta a la comuna.

La mujer vive en el kilómetro 8 de la ruta 306 y dijo que los reclamos no encuentran respuesta porque, según relató, las autoridades de ambas jurisdicciones se trasladan la responsabilidad sobre la zona. “No hay luces sobre la ruta 306 desde el sector cercano a la estación de gas en adelante. Hay un solo foco cerca de la parada de mi casa, pero no alumbra nada”, contó.

La falta de iluminación también afecta a quienes esperan el transporte público. “La parada de colectivos en esa zona queda a oscuras. Para quienes tenemos que esperar ahí, sobre todo de noche, es un gran problema”, señaló.

Aylén afirmó que los vecinos ya realizaron reclamos, pero no obtuvieron respuestas. “El problema es que entre San Andrés y Banda del Río Salí se pasan la responsabilidad. Cuando reclamamos, de un lado dicen que pertenecemos al otro municipio y del otro lado responden lo mismo. Nadie se hace cargo de San Justo”, sostuvo.

Causas y consecuencias de la posible caída de la obra del Acceso Sur: ¿hay alternativas?

Causas y consecuencias de la posible caída de la obra del Acceso Sur: ¿hay alternativas?

La vecina explicó que la situación se agrava por la indefinición territorial. “El problema es que vivimos en el límite de dos lugares. Cuando hay elecciones, yo y parte de mis vecinos, votamos en Banda del Río Salí, pero cuando reclamamos nos dicen que pertenecemos a San Andrés”, relató.

A la falta de alumbrado se suman otros problemas de infraestructura. “No tenemos pavimento. También falta el agua. Son problemas que se repiten y que no tienen una solución concreta. Cuando llueve, el agua queda acumulada y eso complica más la circulación por el lugar”, dijo.

“Pedimos que alguien se haga cargo. No puede ser que cuando reclamamos nadie sepa a quién corresponde esta zona”, reclamó.

Acceso Sur, paralizado: denuncian fallas de gestión y falta de respuestas oficiales

Acceso Sur, paralizado: denuncian fallas de gestión y falta de respuestas oficiales

En la ruta 306, según el relevamiento vecinal, hay un solo sector iluminado: la zona del local bailable Malaba. A la par, una vecina gestionó luz para su domicilio. Mirta Pereyra colocó luces particulares en la entrada de su casa y pidió a l municipio de Banda del Río Salí que interviniera por la falta de alumbrado. Según los vecinos, solo se colocó un poste de luz.

Temas San Miguel de TucumánLealesBanda del Río SalíInseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Tratamiento del arbolado urbano: “Lo que se hace en Tucumán no es poda, es mutilación”

Tratamiento del arbolado urbano: “Lo que se hace en Tucumán no es poda, es mutilación”

Santoral del 14 de mayo: qué santos se celebran hoy

Santoral del 14 de mayo: qué santos se celebran hoy

Lo más popular
Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan
1

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Lista de Forbes: quiénes son las 10 personas más ricas del mundo
2

Lista de Forbes: quiénes son las 10 personas más ricas del mundo

Protección contra injurias en las redes: controversia por la propuesta contra “linchamientos digitales”
3

Protección contra injurias en las redes: controversia por la propuesta contra “linchamientos digitales”

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico
4

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

“Tarde o temprano tenés que agarrar el Excel”: los consejos de una emprendedora tucumana para no fracasar
5

“Tarde o temprano tenés que agarrar el Excel”: los consejos de una emprendedora tucumana para no fracasar

Ranking notas premium
Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
1

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

La emotiva historia del alcanzapelotas de San Martín que fue clave en el triunfo contra Gimnasia de Jujuy
2

La emotiva historia del alcanzapelotas de San Martín que fue clave en el triunfo contra Gimnasia de Jujuy

Crece la polémica en el TOF: advierten que durante la limpieza compulsiva se podrían haber tirado bolsas de causas aún sin juicio
3

Crece la polémica en el TOF: advierten que durante la limpieza compulsiva se podrían haber tirado bolsas de causas aún sin juicio

La UNT formalizó la elección de decanos y quedó lista para definir el Rectorado
4

La UNT formalizó la elección de decanos y quedó lista para definir el Rectorado

Tráfico de influencias en la Cámara de Apelaciones: la Justicia respalda la validez de las pruebas y Ontiveros deberá declarar como imputado
5

Tráfico de influencias en la Cámara de Apelaciones: la Justicia respalda la validez de las pruebas y Ontiveros deberá declarar como imputado

Más Noticias
Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Lista de Forbes: quiénes son las 10 personas más ricas del mundo

Lista de Forbes: quiénes son las 10 personas más ricas del mundo

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Qué son los “peces pene” hallados en Chubut y por qué son un manjar en Asia

Qué son los “peces pene” hallados en Chubut y por qué son un manjar en Asia

Horóscopo chino: los signos que deberán alejarse de vínculos tóxicos, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán alejarse de vínculos tóxicos, según Ludovica Squirru

El frío polar vuelve con fuerza este fin de semana: anuncian nieve y heladas en gran parte del país

El frío polar vuelve con fuerza este fin de semana: anuncian nieve y heladas en gran parte del país

La Anmat prohibió una marca de insecticidas y espirales para mosquitos

La Anmat prohibió una marca de insecticidas y espirales para mosquitos

Comentarios