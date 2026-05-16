“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

El Acceso Sur a San Miguel de Tucumán volvió a quedar en el centro de la preocupación por una combinación de problemas que se acumulan desde hace años: una obra nacional paralizada, un contrato sin definición, un cruce deteriorado y miles de usuarios que todos los días deben atravesar una zona marcada por demoras, maniobras riesgosas y falta de respuestas.
El proyecto, que debía mejorar la conexión en el ingreso a la capital, quedó frenado con un avance del 15% . Mientras tanto, el cruce de la intersección de la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306, sigue como uno de los puntos más conflictivos para vecinos, automovilistas, motociclistas y pasajeros del transporte público. En ese escenario, las voces de quienes viven o circulan por el lugar permiten dimensionar cómo impacta la falta de una solución en la vida cotidiana.
Un cruce caótico
El cruce de rutas es señalado desde hace años como un punto de accidentes, demoras en el tránsito y dificultades para los peatones por la falta de sendas peatonales. Según los transeúntes, los horarios de mayor congestión se registran alrededor de las 7 y después de las 18, cuando se forman extensas filas de autos a ambos lados.
Marcelo Miguel, vecino de Leales, esperaba el colectivo en la parada ubicada en la zona del cruce. “Siempre es un caos el cruce. Por las mañanas es peor, no se puede andar. Hay un tráfico enorme. La fila de vehículos llega hasta el último foco de luz de la ruta 306, son un par de kilómetros”, describió.
El vecino también advirtió sobre las dificultades para quienes deben cruzar a pie. “No se puede pasar caminando, es imposible. Durante las tardes es un poco más tranquilo, pero de mañana no se puede cruzar las rutas a pie”, señaló.
El transporte público también queda alcanzado por las demoras. “Acá fácilmente podés estar 15 minutos hasta que llegue el colectivo o hasta que pase. Hay mucha demora”, dijo Miguel. Sobre el funcionamiento del semáforo, consideró que no resulta suficiente para ordenar la circulación: “El semáforo no ayuda demasiado, deberían mejorar bastante. Con estos semáforos no alcanza”.
Para el vecino, la solución debería incluir una alternativa vial que alivie la circulación en ese punto. “Yo creo que debería haber un proyecto para hacer otra calle, otro camino. Eso también va a desagotar un poco la cantidad de autos de acá. Acá confluyen los vehículos de muchas partes”, sostuvo. Aunque afirmó que no vio accidentes, advirtió que “hay mucha imprudencia de los conductores”.
El lugar “se llena”
Mario tiene un puesto callejero en el lugar y también observa a diario las demoras y las maniobras de los conductores. Para él, el semáforo cumple una función necesaria, pero no resuelve el problema de fondo. “Hay demoras porque la gente tiene que esperar para pasar. Cuando no estaba el semáforo había muchos accidentes. O sea, es necesario para evitar más accidentes pero tienen que hacer alguna obra definitiva. Solo se ven las columnas que no terminaron a los costados de la ruta y estorban”, relató.
Según contó, las filas se repiten en los momentos de mayor circulación. “En las horas pico se hace una cola larga. A la mañana, al mediodía y a la tarde, cuando la gente sale de trabajar, se llena. Si no van a hacer la obra todavía o no la van a hacer nunca, va a estar así hasta el día que hagan algo”, expresó.
San Justo
A pocos metros del cruce de San Andrés, la preocupación de los vecinos no termina en el tránsito ni en la obra paralizada del Acceso Sur. En San Justo, una comuna ubicada en el límite entre Banda del Río Salí y San Andrés, Aylén advirtió que la falta de alumbrado público, la ausencia de pavimento y los problemas de inundación también forman parte de la vida cotidiana.
La mujer vive en el kilómetro 8 de la ruta 306 y dijo que los reclamos no encuentran respuesta porque, según relató, las autoridades de ambas jurisdicciones se trasladan la responsabilidad sobre la zona. “No hay luces sobre la ruta 306 desde el sector cercano a la estación de gas en adelante. Hay un solo foco cerca de la parada de mi casa, pero no alumbra nada”, contó.
La falta de iluminación también afecta a quienes esperan el transporte público. “La parada de colectivos en esa zona queda a oscuras. Para quienes tenemos que esperar ahí, sobre todo de noche, es un gran problema”, señaló.
Aylén afirmó que los vecinos ya realizaron reclamos, pero no obtuvieron respuestas. “El problema es que entre San Andrés y Banda del Río Salí se pasan la responsabilidad. Cuando reclamamos, de un lado dicen que pertenecemos al otro municipio y del otro lado responden lo mismo. Nadie se hace cargo de San Justo”, sostuvo.
La vecina explicó que la situación se agrava por la indefinición territorial. “El problema es que vivimos en el límite de dos lugares. Cuando hay elecciones, yo y parte de mis vecinos, votamos en Banda del Río Salí, pero cuando reclamamos nos dicen que pertenecemos a San Andrés”, relató.
A la falta de alumbrado se suman otros problemas de infraestructura. “No tenemos pavimento. También falta el agua. Son problemas que se repiten y que no tienen una solución concreta. Cuando llueve, el agua queda acumulada y eso complica más la circulación por el lugar”, dijo.
“Pedimos que alguien se haga cargo. No puede ser que cuando reclamamos nadie sepa a quién corresponde esta zona”, reclamó.
En la ruta 306, según el relevamiento vecinal, hay un solo sector iluminado: la zona del local bailable Malaba. A la par, una vecina gestionó luz para su domicilio. Mirta Pereyra colocó luces particulares en la entrada de su casa y pidió a l municipio de Banda del Río Salí que interviniera por la falta de alumbrado. Según los vecinos, solo se colocó un poste de luz.