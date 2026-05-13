Incertidumbre por el Acceso Sur: “La Provincia ya no tiene fondos”, advirtió Garber

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, expresó este miércoles su preocupación por la paralización de la obra pública y, en particular, por la situación del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, un proyecto que, según advirtió, no tiene perspectivas de reactivación en el corto plazo. “No le veo salida. La Provincia ya no tiene fondos para hacerse cargo”, dijo a LA GACETA.