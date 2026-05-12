Causas y consecuencias de la posible caída de la obra del Acceso Sur: ¿hay alternativas?

CAOS VEHICULAR. En el cruce de San Andrés confluyen más de 20.000 vehículos a diario y se generan filas de más de un kilómetro, según un informe. LA GACETA
Resumen para apurados
- La constructora del Acceso Sur en Tucumán negocia con Vialidad Nacional rescindir el contrato de una obra adjudicada en 2021 y paralizada, agravando el caos vehicular diario.
- El proyecto, iniciado en 2021 con un plazo de dos años, quedó estancado. La gestión busca dar cierre legal a un contrato incumplido en un cruce donde circulan 20.000 autos por día.
- La caída del contrato deja en incertidumbre la solución vial para San Andrés. Se prevé que el colapso de tránsito y las demoras persistan hasta que se defina un nuevo plan de obra.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium