Semáforos y fotomultas en el Acceso Sur: un legislador pidió informes para conocer el estado de la obra

SIN PROGRESO. El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados.
Resumen para apurados
- El legislador Manuel Courel pidió informes a Vialidad Nacional por la parálisis del Acceso Sur en Tucumán, obra con 15% de avance cuyo contrato la empresa Conorvial busca rescindir.
- El proyecto fue licitado en 2021 y lleva tres años frenado. La constructora gestiona su salida por mutuo acuerdo mientras se registran graves deterioros en la ruta nacional 9.
- La caída del contrato original obligaría a buscar alternativas más económicas, de unos $15.000 millones, para resolver el caos de tránsito y mejorar la seguridad vial en la zona.
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