El DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a la Presidencia que conduce el vicegobernador Miguel Acevedo que la designación se lleva a cabo por DNU, porque es el instrumento que se utilizó para el nombramiento de Ascárate. La Ley de Intervención de Entes Autárquicos (7.878) fija que es suficiente un decreto. De todos modos, las dudas están planteadas sobre la posibilidad de tener que rechazar el DNU y sancionar un proyecto de ley ya que un documento de necesidad y urgencia no admite ningún tipo de modificaciones. Hay letrados de la Cámara que consideran que se debió crear el cargo de subinterventora antes de designar a la abogada por DNU.