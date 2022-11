Enrique Romero: "Lausberg se constituyó en comisaria bolchevique del Gobierno en Canal 10"

"¿Quién asesora a Germán Alfaro?

"¿Es posible tanto odio a las mujeres? El intendente, Germán Alfaro, expuso en la conferencia de prensa que organizó el 24 de este mes, públicamente y con falsas acusaciones la imagen de una magistrada perdiendo toda jerarquía política y de la convivencia social. ¿Quién asesora al intendente? En lugar de ensuciar a las instituciones, no debería obstaculizar el trabajo de la justicia. En cuanto a mi persona, me agravia gratuitamente, lo que me lleva a razonar que algunos piensan como el tango Cambalache: ‘...Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor, ignorante, sabio, choro , generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, es lo mismo un burro que un buen profesor’”, había expresado días atrás Lausberg, directora de Canal 10.