Estrenos de cine: “En la zona gris”, el territorio de la comedia de acción

Guy Ritchie tiene una extensa carrera como director de grandes éxitos de películas en las que reúne la acción y la comedia. “Snatch, cerdos y diamantes”, “RocknRolla”, la saga “Sherlock Holmes” protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law, “Rey Arturo: La leyenda de la espada” y “Los caballeros” forman parte de su curriculum, en el que también abordó guiones sobre espionaje como “El agente de Cipol” (inspirado en la serie homónima de los 60) y “Operación Fortuna”.
En esta última línea se inscribe el principal estreno de la semana, con Ritchie tras las cámaras y como guionista. Como es habitual en su estilo, “En la zona gris” tiene un elenco coral de primeras figuras: actúan Henry Cavill, Eiza González, Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike, Carlos Bardem, Kristofer Hivju y Fisher Stevens. El realizador ya condujo a Gyllenhaal en 2023 en “El pacto” (una curiosidad en su filmografía, ya que es un duro drama bélico sin espacio para el humor), y a González y Cavill hace dos años en “Guerra sin reglas”, una realización que no tuvo la repercusión de otros de sus filmes.
La historia es una trama de suspenso donde los personajes tienen más de una cara que se van develando a medida en que avanzan en una peligrosa misión que les exige llevar el máximo sus habilidades para el engaño, la estrategia y la trampa, sin detenerse en planteos morales.
Los primeros tres integran un equipo secreto de agentes de élite anónimos, que se mueven en la sombra. Cuando el despiadado villano de turno roba U$S 1.000 millones, reciben la orden de recuperar el botín a toda costa, n lo que supone una misión suicida para cualquier otro, donde las persecuciones, los disparos y la muerte están presentes en pantalla.
Para salir indemnes, deben coordinar y potenciar las habilidades únicas de cada uno, con la certeza de que cualquier paso en falso implicará un certificado de defunción y que nadie saldrá a protegerlos ni a responsabilizarse por ellos. La sombra de la traición está constantemente presente en cada escena, donde las miradas cambian según cada uno.
El pulso del director vuelve a manifestarse en un ritmo frenético, giros de libreto y sutilezas en la presentación de los personajes. La firmeza de las alianzas entran en juego en tiempo de mera supervivencia, donde el botín ansiado pasa a un segundo plano.
La producción es materia de estudio en el campo de la negociaciones sindicales. Mientras se estaba filmando, los gremios de los actores y guionistas de Estados Unidos declararon una huelga, que se extendió en el tiempo y paralizó a los grandes estudios, por reclamos salariales y por límites en la aplicación de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, el rodaje pudo continuar al haber llegado a un acuerdo con la productora Lionsgate impulsan el interés en las estrategias de gestión de crisis en grandes estudios ante desafíos logísticos y normativos imprevistos.
Otros filmes
Adaptación de un videojuego: “Exit 8”, el terror que anida dentro de un subterráneo japonés
Genki Kawamura desembarca como director con “Exit 8” luego de una trayectoria firme como productor de filmes de suspenso y thriller psicológico. Su filme parte de videojuego de culto ideado por Kotake Create, que transcurre en el pasillo eterno de un subterráneo (en el guión cinematográfico refiere al purgatorio de un submundo amenazante, oscuro y sin salida), pero trasciende ese entorno para abordar las responsabilidades de la vida adulta, con una trama que incluye un embarazo no deseado, el peligro del retorno al punto de partida, la observación detallada ante cualquier anomalía, el bucle repetitivo y la culpa emocional. La película que llega hoy a las salas está protagonizada por Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi y Naru Asanuma.
Una animación japonesa: “Umamusume pretty derby: El comienzo de una nueva era”
Jungle Pocket es una joven que sueña con convertirse en la mejor umamusume, como definen en Japón a los humanoides con rasgos equinos que participan en carreras de alta velocidad en hipódromos reales. Al ingresar a la academia profesional de corredoras, se enfrenta a rivales exigentes como Agnes Tachyon, Manhattan Cafe y Dantsu Flame, todas con ambiciones similares a la suya. A través del entrenamiento severo y la superación personal, explora temáticas como el esfuerzo, la amistad y el propósito, mostrando que el éxito no depende solo del talento, sino también de la perseverancia. “Umamusume pretty derby: El comienzo de una nueva era” es la película fantástica animada familiar de estreno en Tucumán, dirigida por Ken Yamamoto.
Un amor o una pesadilla: “Obsesión”
El debutante Curry Barker dirige a Michael Johnston, Inde Navarrette y Cooper Tomlinson en “Obsesión”, donde un anhelo romántico deviene en una pesadilla. Bear es el empleado de una tienda de música que compra un juguete sobrenatural para que su amiga de la infancia y amor platónico de toda la vida, Nikki, se enamore de él. Su deseo desencadena un siniestro y terrorífico hechizo, cuando la joven se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de él y así una fantasía aparentemente inofensiva se convierte en una perturbadora pesadilla sobre los límites de los vínculos, que llega a las salas tucumanas.
Romance en suelo italiano: “Tú, yo y la Toscana”
Tras perder su trabajo como cuidadora de casas y su sueño de ser una prestigiosa chef, Anna se instala ilegalmente en una casona italiana vacía en un entorno soñado, que es propiedad de Matteo, a quien conoció circunstancialmente. Cuando aparece la madre del joven, en vez de irse ella finge ser su prometida, pero todo se complica al enamorarse del primo de su supuesto novio. “Tú, yo y la Toscana” es una comedia romántica estadounidense de 2026 dirigida por Kat Coiro a partir de un guión escrito por Ryan Engle y Kristin Engle, protagonizada por Halle Bailey, Regé-Jean Page, Lorenzo de Moory e Isabella Ferrari.
Una tragedia tucumana: “22 veces Paola Tacacho”
Con entrada libre y gratuita, esta noche a las 21 se proyectará en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena) “22 veces Paola Tacacho”, el documental por Paula Scarso, en una función que contará con la presencia de la directora y de Raquel Castillo, quien participó en la idea original. El filme recupera la historia de la joven asesinada en una calle tucumana y la lucha de su familia y de organizaciones de mujeres ante la inacción de la Justicia pese a que su agresor había sido denunciado antes del ataque. También se verá el cortometraje “Jazmín”, dirigido por Verónica Quiroga, sobre una mujer transexual de 30 años.
Ruptura en el Espacio Incaa: “300 cartas”
Jero y Tom son la pareja perfecta que todos quieren ser: uno cuida su estética y sus criptodivisas y el otro ama la poesía. El día de su primer aniversario, Tom abandona a Jero y, como única explicación, le deja una caja con notas; al leerlas, descubre a un hombre diferente y la gran historia de amor que estaban viviendo se derrumba bajo el título de “El Proyecto Jero”. Pero todo dolor tiene un final y la esperanza de un nuevo amor podría ser la cura para su sufrimiento. “300 cartas” es el filme de Lucas Santa Ana, con Cristian Mariani, Gastón Frías y Bruno Giganti, que se verá a las 20 en el Espacio Inca de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251).