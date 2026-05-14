Estrenos de cine: “En la zona gris”, el territorio de la comedia de acción

En esta última línea se inscribe el principal estreno de la semana, con Ritchie tras las cámaras y como guionista. Como es habitual en su estilo, “En la zona gris” tiene un elenco coral de primeras figuras: actúan Henry Cavill, Eiza González, Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike, Carlos Bardem, Kristofer Hivju y Fisher Stevens. El realizador ya condujo a Gyllenhaal en 2023 en “El pacto” (una curiosidad en su filmografía, ya que es un duro drama bélico sin espacio para el humor), y a González y Cavill hace dos años en “Guerra sin reglas”, una realización que no tuvo la repercusión de otros de sus filmes.