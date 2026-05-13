Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

San Martín mostró carácter en La Ciudadela, venció 2-0 al líder Gimnasia de Jujuy y quedó como escolta de la zona. Diego Diellos abrió el marcador en el complemento y Matías García liquidó la historia con un golazo cuando el equipo jugaba con un hombre menos. Alan Cisnero volvió a destacarse como una de las figuras en una noche clave para alimentar la ilusión.
Darío Sand (6)
Prácticamente no pasó sobresaltos y se mantuvo correcto en el juego aéreo. Además, tapó un increíble disparo de Gimnasia de Jujuy en el complemento.
Guillermo Rodríguez (6)
Arrancó con algunas imprecisiones hasta que logró asentarse por el lateral. Luego se mostró firme en la marca e intentó ser una opción de salida por las bandas.
Nicolás Ferreyra (7)
Neutralizó por completo al experimentado Cristian Menéndez. Ganó todos los duelos aéreos y confirmó el gran nivel que viene mostrando.
Ezequiel Parnisari (7)
Cumplió una tarea aguerrida y de mucho sacrificio. Se arrojó al piso cuando debía hacerlo y aportó autoridad en la zaga central.
Jorge Juárez (6)
Cumplió correctamente en el rol de carrilero. Estuvo firme en la marca, buscó proyectarse y demostró que tiene argumentos para ser titular.
Laureano Rodríguez (6)
Le tocó ser el eje en la mitad de la cancha. Si bien le costó en el inicio, nunca resignó sacrificio y colaboró constantemente en la recuperación.
Nicolás Castro (5)
No logró adaptarse del todo a lo que pedía el partido. Le costó controlar algunas pelotas y perdió precisión en la circulación.
Lucas Diarte (5)
Había arrancado firme en la marca, pero falló en algunas decisiones y terminó viendo la segunda amarilla en el complemento.
Alan Cisnero (8)
Parece no tener techo. Pisó la pelota, encaró, rompió líneas y siempre intentó jugar hacia adelante. Coronó su actuación con la asistencia para el 1-0.
Luca Arfaras (6)
Buscó integrarse al juego por las bandas y generó algunas acciones interesantes, aunque le faltó mayor precisión en la resolución.
Diego Diellos (7)
Tuvo pocas chances en el primer tiempo, pero en el complemento apareció en el área y abrió el marcador con un gran cabezazo.
Benjamín Borasi (-)
Ingresó bien por la banda derecha, se mostró profundo y asistió con precisión en el segundo gol del equipo.
Matías García (-)
Volvió a jugar como volante y dejó atrás su flojo partido frente a Banfield. Cerró la noche con una definición exquisita para el 2-0.
Víctor Salazar (-)
Debió retrasarse tras la expulsión y priorizó la marca para sostener el resultado con un hombre menos.
Gonzalo Rodríguez (-)
Participó bien en la jugada del segundo gol y tomó una buena decisión al abrir la pelota para Borasi.
Nahuel Gallardo (-)
Entró para reforzar la marca y colaborar en la tarea defensiva durante los minutos finales.