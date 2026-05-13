Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

San Martín mostró carácter en La Ciudadela, venció 2-0 al líder Gimnasia de Jujuy y quedó como escolta de la zona. Diego Diellos abrió el marcador en el complemento y Matías García liquidó la historia con un golazo cuando el equipo jugaba con un hombre menos. Alan Cisnero volvió a destacarse como una de las figuras en una noche clave para alimentar la ilusión.