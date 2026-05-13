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Presunto tráfico de influencias: Ontiveros recurrió a la Cámara para cuestionar pruebas antes de ser indagado

Pese a los intentos de la defensa por postergar la cita, el juez Díaz Vélez ordenó que la indagatoria se cumpla sin más dilaciones.

El viernes Ontivero sería indagado en el Juzgado Federal. El viernes Ontivero sería indagado en el Juzgado Federal.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El imputado Ontiveros será indagado este viernes en el Juzgado Federal por presunto tráfico de influencias, tras el rechazo judicial a los planteos de su defensa para dilatar el caso.
  • La defensa acudió a la Cámara para cuestionar la validez de las pruebas antes de la indagatoria, pero el juez Díaz Vélez decidió mantener la fecha y avanzar con el proceso penal.
  • Esta instancia es determinante para el futuro de la causa por corrupción. Los resultados de la indagatoria marcarán el rumbo de la investigación sobre la red de influencias local.
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