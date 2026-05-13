Presunto tráfico de influencias: Ontiveros recurrió a la Cámara para cuestionar pruebas antes de ser indagado

El viernes Ontivero sería indagado en el Juzgado Federal.
Resumen para apurados
- El imputado Ontiveros será indagado este viernes en el Juzgado Federal por presunto tráfico de influencias, tras el rechazo judicial a los planteos de su defensa para dilatar el caso.
- La defensa acudió a la Cámara para cuestionar la validez de las pruebas antes de la indagatoria, pero el juez Díaz Vélez decidió mantener la fecha y avanzar con el proceso penal.
- Esta instancia es determinante para el futuro de la causa por corrupción. Los resultados de la indagatoria marcarán el rumbo de la investigación sobre la red de influencias local.
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