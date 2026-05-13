"Caco" García de volante: una variante que San Martín debe aprovechar contra Gimnasia y Tiro

RENACER. Matías García dejó atrás una semana difícil y volvió a ser decisivo con un ingreso clave frente al líder en La Ciudadela. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Resumen para apurados
- Matías 'Caco' García se perfila como volante titular para el duelo de San Martín de Tucumán ante Gimnasia y Tiro este domingo en Salta, buscando maximizar su potencial ofensivo.
- El futbolista regresó con un nivel decisivo en el reciente triunfo ante el líder en La Ciudadela, superando una semana difícil y consolidándose como una variante clave para Yllana.
- La inclusión de García en su posición natural representa una oportunidad estratégica para que el 'Santo' mantenga su competitividad y escale posiciones en la Primera Nacional.
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