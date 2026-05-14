Las previsiones para cuidar el dique El Cadillal

Tras el fin de la emergencia, corresponde atender varias cuestiones de importancia. Una es programar acerca de lo que se requiere en el embalse, que ya se encuentra colmatado casi en un 50%, y que es la principal fuente de agua potable en la provincia, mientras se espera que avancen las obras del nuevo acueducto de Vipos. Otra es la situación de la Hidroeléctrica, cuya concesión vence dentro de muy poco tiempo y aunque pudiera ser renovada, se plantea el debate sobre qué condiciones e inversiones hacen falta para mantener el embalse. Tal como se ha visto en ese conflicto, alguien deberá hacerse cargo y esa gran discusión debe estar en la política oficial sobre el agua.