Trump exigió a Irán la firma inmediata de un acuerdo de paz bajo amenaza de nuevos ataques

Resumen para apurados
- Donald Trump exigió a Irán firmar un acuerdo de paz inmediato bajo amenaza de mayor violencia militar, tras ataques a tres destructores de EE. UU. en el estrecho de Ormuz.
- EE. UU. sostiene que repelió ataques no provocados, mientras Irán analiza una tregua de 30 días mediada por Pakistán que incluye el levantamiento del bloqueo naval y comercial.
- El éxito del plan diplomático es crucial para reabrir el paso comercial de Ormuz; un fracaso escalaría el conflicto bélico con consecuencias inciertas en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con Irán al advertir que Washington responderá con "mucha más violencia" si el régimen de Teherán no suscribe de forma inmediata la propuesta de paz presentada por la Casa Blanca. La amenaza surgió en un momento crítico, mientras el gobierno iraní analiza un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a las hostilidades.
A través de su red social *Truth Social*, Trump detalló que tres destructores estadounidenses cruzaron con éxito el estrecho de Ormuz pese a ser atacados. "Los dejaremos fuera de combate con mucha más fuerza si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!", escribió el mandatario.
Además calificó a los líderes iraníes de "lunáticos" y defendió la capacidad destructiva de su "bloqueo naval". Sin embargo, las versiones sobre lo ocurrido en el mar son contrapuestas.
Mientras el Comando Central de EE. UU. (Centcom) afirmó haber neutralizado ataques "no provocados" contra sus buques y destruido nodos de inteligencia iraníes en defensa propia, la televisión estatal IRIB aseguró que el ejército iraní disparó misiles en represalia por un presunto ataque estadounidense contra un petrolero.
En el plano diplomático, la cancillería iraní confirmó que la propuesta de Washington está "en estudio". El plan, que cuenta con la mediación de Pakistán, contempla una tregua de 30 días bajo tres ejes: el levantamiento del bloqueo naval a Irán, el cese total de combates y la reapertura de la vía comercial en el estrecho de Ormuz.