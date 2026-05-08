Trump exigió a Irán la firma inmediata de un acuerdo de paz bajo amenaza de nuevos ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con Irán al advertir que Washington responderá con "mucha más violencia" si el régimen de Teherán no suscribe de forma inmediata la propuesta de paz presentada por la Casa Blanca. La amenaza surgió en un momento crítico, mientras el gobierno iraní analiza un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a las hostilidades.