Guerra en Medio Oriente: hay 1.500 barcos varados por el conflicto en el Golfo

“Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que una piedra angular de la estabilidad y el comercio mundiales”, declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, rodeado de sus homólogos de Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.