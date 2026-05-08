Guerra en Medio Oriente: hay 1.500 barcos varados por el conflicto en el Golfo

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Unos 1.500 buques y sus tripulaciones permanecen “atrapados” en el Golfo debido al bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, según informó en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.
La guerra en Medio Oriente, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica.
Ahora, Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionan a las Naciones Unidas para que exija a Irán el fin del bloqueo del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras una resolución sobre el tema se enfrentaba a la amenaza de un veto.
Fuentes diplomáticas señalaron que Rusia, con poder de veto y aliado clave de Irán, advirtió el miércoles que podría bloquear la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que una piedra angular de la estabilidad y el comercio mundiales”, declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, rodeado de sus homólogos de Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.
Estados Unidos y Baréin presentaron recientemente al Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en el que se pide a Irán que libere el estrecho de Ormuz, se abstenga de cobrar peajes y especifique dónde ha colocado minas.
También le piden permita la creación de un corredor humanitario para los envíos de fertilizantes, ante el temor de una escasez alimentaria mundial.
Una quinta parte del suministro mundial de petróleo y un tercio de los fertilizantes a nivel global pasan normalmente por el estrecho de Ormuz, pero el transporte marítimo quedó en gran medida interrumpido desde que estalló la guerra el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
A mediados de marzo, el Consejo aprobó una dura resolución en la que instaba a Irán a dejar de atacar a sus vecinos del Golfo y condenaba su férreo control sobre el estrecho de Ormuz.
Rusia y China se abstuvieron en esa votación. Pero a principios de abril vetaron un texto que instaba a los países a coordinar sus esfuerzos de forma “defensiva” para garantizar la libre navegación por el estrecho.
Corredor humanitario
“En este momento tenemos aproximadamente 20.000 tripulantes y unos 1.500 buques atrapados”, dijo el titular de la OMI, al inaugurar la Convención Marítima de las Américas. Además, “10 marinos han perdido la vida” en más de 30 ataques a embarcaciones, añadió Domínguez. Esa cifra de fallecidos fue mencionada previamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
“Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países”, pero “se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos”, indicó el jefe de la OMI en el evento que reúne a ejecutivos de la industria y de organismos internacionales del sector naviero.
Domínguez afirmó que está definido un corredor humanitario para evacuar a los marinos “una vez que sea seguro” el tránsito por el estrecho y no existan “peligros como la posibilidad de minas o que sean atacados”.
Al mismo tiempo, pidió a la industria que evite enviar embarcaciones al Golfo para no aumentar la muerte de marinos y las pérdidas económicas.
Hasta el estallido del conflicto, por Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.
También cruzaba el 13% de los químicos y fertilizantes que se utilizan en el mundo, lo que podría generar un impacto a largo plazo en la seguridad alimentaria global, advirtió Domínguez.
El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al aducir avances en las negociaciones con Irán.
El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, indicó luego que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán, que actúa como mediador.
“Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, declaró Trump el miércoles. Pero, como ha hecho otras veces, amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si se niega a aceptar sus condiciones.
Según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, la propuesta estadounidense está “en estudio” y Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán. Pero en Irán, muchos son escépticos respecto a las conversaciones.