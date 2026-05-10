Israel intensificó los ataques en el sur del Líbano en medio del cese al fuego en la guerra de Medio Oriente
El ejército israelí lanzó nuevos bombardeos y aseguró haber atacado infraestructura de Hezbollah. Según la Agencia Nacional de Noticias libanés, el avance dejó al menos 22 muertos, entre ellos una niña de 12 años.
Resumen para apurados
- Israel intensificó ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano este domingo, dejando 22 muertos pese al cese al fuego, mientras Netanyahu advierte que la ofensiva no terminó.
- Los bombardeos se dan bajo acusaciones cruzadas por violaciones a la tregua. Netanyahu señaló que Irán aún mantiene su capacidad nuclear y continúa el apoyo a grupos aliados.
- La escalada sugiere una fase crítica donde Israel, junto a Donald Trump, buscaría neutralizar el uranio enriquecido iraní, lo que podría redefinir el conflicto en toda la región.
Israel volvió a intensificar este domingo sus operaciones militares en Medio Oriente con nuevos ataques sobre el sur de El Líbano, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva contra Irán “no ha terminado” y sostuvo que aún resta avanzar sobre el programa nuclear iraní y el respaldo de Teherán a grupos aliados en la región.
El Ejército israelí informó en un comunicado que atacó “infraestructura” perteneciente a Hezbollah, el grupo extremista islámico al que el gobierno de Estados Unidos considera una organización terrorista. La ofensiva se produjo luego de una nueva jornada de enfrentamientos en la frontera libanesa.
Según la Agencia Nacional de Noticias de El Líbano (NNA), los ataques israelíes del sábado dejaron al menos 22 muertos, entre ellos una niña de 12 años. Hezbollah, en tanto, aseguró haber realizado 22 ataques contra posiciones militares israelíes durante la misma jornada.
Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan pese al cese del fuego mediado por Estados Unidos, mientras ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua, consignó la cadena CNN.
En paralelo, Netanyahu volvió a endurecer su discurso sobre Irán y afirmó que el país persa conserva buena parte de las capacidades que tenía al comienzo de la guerra. En una entrevista con el programa “60 Minutes”, de CBS, el mandatario sostuvo que la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos “logró muchísimo, pero no ha terminado”.
El primer ministro israelí aseguró que Irán todavía no entregó su uranio enriquecido ni desmanteló sus instalaciones nucleares, además de mantener el apoyo a sus aliados regionales y continuar con su programa de misiles balísticos.
“Hemos degradado gran parte de eso, pero todo sigue ahí y aún queda trabajo por hacer”, afirmó Netanyahu en un adelanto de la entrevista completa.
Consultado sobre el futuro del uranio altamente enriquecido iraní, uno de los puntos centrales de las negociaciones internacionales, Netanyahu sostuvo que ese material puede ser retirado físicamente del país.
“No voy a hablar de medios militares, pero lo que el presidente Donald Trump me ha dicho es: ‘Quiero entrar ahí’. Y creo que puede hacerse físicamente”, señaló. “Ese no es el problema. Si tienes un acuerdo y entras para retirarlo, ¿por qué no? Esa es la mejor manera”.
Netanyahu evitó fijar plazos para concretar esa operación, aunque definió el retiro del uranio enriquecido como una “misión tremendamente importante”, en medio de una escalada regional que sigue sumando tensión tanto en El Líbano como en el frente con Irán.