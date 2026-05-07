Guerra en Medio Oriente: Francia posiciona un barco en la ruta hacia Ormuz

PARIS, Francia.- El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige al mar Rojo y al golfo de Adén como parte de los esfuerzos conjuntos de Francia y Reino Unido para preparar una futura misión que garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, anunció el ejército francés. Este grupo de ataque fue desplegado en el Mediterráneo oriental poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán y puede permanecer en el mar entre cuatro y cinco meses.