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Guerra en Medio Oriente: Francia posiciona un barco en la ruta hacia Ormuz

El transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, por el que transita casi una quinta parte del petróleo mundial, se ha visto afectado por la guerra contra el régimen islámico de Irán.

Guerra en Medio Oriente: Francia posiciona un barco en la ruta hacia Ormuz
Hace 3 Hs

PARIS, Francia.- El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige al mar Rojo y al golfo de Adén como parte de los esfuerzos conjuntos de Francia y Reino Unido para preparar una futura misión que garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, anunció el ejército francés. Este grupo de ataque fue desplegado en el Mediterráneo oriental poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán y puede permanecer en el mar entre cuatro y cinco meses.

El transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, por el que transita casi una quinta parte del petróleo mundial, se ha visto afectado por la guerra contra el régimen islámico de Irán.

El paso del portaaviones francés Charles de Gaulle por el canal de Suez es una “señal” de que una coalición de países no beligerantes está “lista” para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, indicó la presidencia francesa.

El envío del buque insignia de la Marina francesa a la zona del Golfo se enmarca en la iniciativa de Francia y el Reino Unido para promover una misión que garantice la seguridad en este estrecho crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

Su paso por el canal de Suez es “una señal de que no solo estamos listos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, sino también de que somos capaces de hacerlo”, dijo un consejero del presidente francés, Emmanuel Macron.

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El portaviones y su escolta cruzaron este miércoles el canal de Suez de camino hacia el mar Rojo, para “reducir los plazos de implementación de la iniciativa cuando las circunstancias lo permitan”, indicó en una nota el Ministerio de Defensa francés.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzada el 28 de febrero desató una guerra en Medio Oriente y, pese a la frágil tregua, Washington mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Teherán continúa paralizando el tránsito en Ormuz.

Misión multinacional

Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, lideran una misión multinacional para garantizar la libertad de navegación por esa vía, que se desplegará cuando haya cesado el conflicto. Más de 40 países iniciaron la planificación militar en Londres.

El Charles de Gaulle, que lleva a bordo una veintena de cazas Rafale y está escoltado por varias fragatas, zarpó en enero del puerto de Toulon, en el sureste de Francia, para una misión en el Atlántico Norte. A principios de marzo, fue desviado hacia el Mediterráneo oriental, donde desde entonces se ha desplegado para defender los intereses franceses y los de países aliados.

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