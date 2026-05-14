Recuerdos fotográficos: 1920-21. La breve vida del avión “El Halcón Tucumano”

Contrataron al piloto inglés Sidney Henry Holland, que no tuvo mucha suerte con el avión, ya que una semana después, el martes 13 de abril, se accidentó en Lules. El mismo capitán Holland les contó a los periodistas de LA GACETA lo sucedido. “El accidente no es nada. Aquí se magnifica la cosa”, dijo. Explicó que el lugar para aterrizar era excesivamente reducido y demasiado adornado con banderas y gallardetes y por ello dio vueltas y eligió otro sitio cerca. Pero “iniciada la corrida preliminar para efectuar el ´decollage´, un grupo de curiosos se puso en el camino, lo que obligó a virar bruscamente haciendo un fuerte golpe de altura a fin de poder salvar un alambrado pequeño que estaba ante mí”. Se enganchó parte de la nave en el alambre y volcó el biplano.