Secciones
Mundo

En busca de un fin al conflicto en Medio Oriente, Trump espera pronto una respuesta de Irán

Hubo nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego oficial.

Donald Trump. Donald Trump.
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esperaba anoche la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. “Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.

Dijo esto pocas horas después de que nuevos enfrentamientos estallaran en el estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego oficial. Las tensiones también han aumentado en el frente libanés después de que el grupo proiraní Hezbollah afirmara haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a ataques israelíes.

El ejército estadounidense anunció ayer que ha “neutralizado” con disparos dos buques con pabellón iraní que intentaban llegar a un puerto iraní en el golfo de Omán, “violando el bloqueo estadounidense” en vigor desde el 13 de abril.

"Enfrentamientos esporádicos”

La agencia iraní Fars dio cuenta de “enfrentamientos esporádicos” entre las fuerzas armadas de la república islámica y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz.

“Tras un periodo de cruce de disparos, los enfrentamientos han cesado por el momento y ha vuelto la calma”, informó posteriormente la agencia Tasnim, citando a una fuente militar.

Trump exigió a Irán la firma inmediata de un acuerdo de paz bajo amenaza de nuevos ataques

Trump exigió a Irán la firma inmediata de un acuerdo de paz bajo amenaza de nuevos ataques

Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Estados Unidos de “violación flagrante” del alto el fuego, tras enfrentamientos entre los beligerantes horas antes.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Irán no debe controlar el estrecho de Ormuz, paso estratégico para los hidrocarburos cuyo bloqueo por parte de Teherán desde el inicio de la guerra ha sacudido la economía mundial y donde siguen bloqueados unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes.

Un mes después de la entrada en vigor del alto el fuego, Rubio afirmó que espera “a lo largo del día” una respuesta de los iraníes a una propuesta de paz, más allá de la tregua.

“Espero sinceramente que sea una oferta seria”, declaró a los periodistas durante una visita a Roma.

“Seguimos nuestros propios procesos y no prestamos atención a esos plazos”, respondió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal. Precisó que sigue en estudio.

Temas Estados Unidos de AméricaIránLíbanoDonald TrumpGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guerra en Medio Oriente: hay 1.500 barcos varados por el conflicto en el Golfo

Guerra en Medio Oriente: hay 1.500 barcos varados por el conflicto en el Golfo

Guerra en Medio Oriente: Trump no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Guerra en Medio Oriente: Trump no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Guerra en Medio Oriente: Francia posiciona un barco en la ruta hacia Ormuz

Guerra en Medio Oriente: Francia posiciona un barco en la ruta hacia Ormuz

Trump exigió a Irán la firma inmediata de un acuerdo de paz bajo amenaza de nuevos ataques

Trump exigió a Irán la firma inmediata de un acuerdo de paz bajo amenaza de nuevos ataques

Guerra en Medio Oriente: Irán propone o “un mal acuerdo” o una operación militar “imposible”

Guerra en Medio Oriente: Irán propone o “un mal acuerdo” o una operación militar “imposible”

Lo más popular
Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte
1

Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición
3

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas
4

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
5

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Ranking notas premium
Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”
1

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar
2

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”
3

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT
4

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años
5

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años

Más Noticias
Manuel Adorni: Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes

Manuel Adorni: "Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes"

Una herida que sigue abierta: por qué Pulga Rodríguez no se despedirá de los hinchas de Atlético Tucumán

Una herida que sigue abierta: por qué "Pulga" Rodríguez no se despedirá de los hinchas de Atlético Tucumán

Ovnis: el Pentágono difundió videos, fotos y documentos oficiales sobre fenómenos anómalos no identificados

Ovnis: el Pentágono difundió videos, fotos y documentos oficiales sobre fenómenos anómalos no identificados

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Comentarios