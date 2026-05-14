Milei celebró el índice de inflación de abril: "La odio y voy a trabajar para destruirla"

Resumen para apurados
- Javier Milei celebró la inflación de abril (2,6%) informada por el INDEC este jueves, destacando la desaceleración de precios aunque ratificó el objetivo de alcanzar el índice cero.
- El mandatario defendió el rumbo económico frente a supuestos intentos de desestabilización política y resaltó que el dato es el más bajo en cinco meses, según detalló Luis Caputo.
- Milei proyecta un crecimiento económico del 20% para el final de su mandato y no descarta la reelección, mientras apuesta a la batalla cultural para consolidar su modelo de gestión.
El presidente Javier Milei volvió a referirse este jueves a la inflación de abril y celebró la desaceleración del índice de precios, aunque aclaró que el objetivo del Gobierno sigue siendo alcanzar una inflación cero.
“El único dato que a nosotros nos da alivio es que sea cero”, afirmó el mandatario durante una entrevista en el canal de streaming Neura. “Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, agregó.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este jueves que la inflación de abril fue del 2,6%, marcando una desaceleración respecto de los meses anteriores. En ese contexto, Milei defendió el rumbo económico de su gestión y remarcó la situación que, según dijo, recibió al asumir.
“Teníamos la inflación corriendo al 1,5% diario cuando asumimos”, sostuvo el jefe de Estado.
Durante la entrevista, el Presidente también apuntó contra sectores de la oposición y aseguró que existieron maniobras para desestabilizar el programa económico impulsado por el Gobierno tras las elecciones del año pasado. “La política tuvo intenciones de romper el programa económico”, expresó. “Hubo un intento de golpe de Estado”, afirmó.
En otro tramo de la conversación, Milei utilizó una comparación para describir la toma de decisiones durante la gestión. “Cuando uno está en la silla eléctrica tiene que elegir entre un escenario malo y uno que es una mier...”, señaló.
Aun así, reivindicó el rumbo adoptado por la administración libertaria y cuestionó la situación heredada. “Argentina siempre era el ejemplo malo de lo que no se tiene que hacer”, manifestó.
El mandatario aseguró además que el objetivo central de su Gobierno es mejorar las condiciones de vida de la población. “A mí me votaron para mejorar el bienestar social de los argentinos. Eso implica exterminar la inseguridad, eliminar la inflación y vamos por el camino correcto”, sostuvo.
“Vos te equivocás y la gente se caga de hambre. No te podés olvidar de eso”, añadió.
Milei también destacó indicadores económicos que considera positivos desde el inicio de su gestión. “Desde que nosotros llegamos, la economía está 11 puntos arriba. Sobrevivimos a dos shocks sin volar por los aires”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que, si se mantiene la tendencia actual, el Gobierno podría concluir el mandato con una mejora significativa de la actividad económica. “Si seguimos así, vamos a poder terminar el primer mandato habiendo hecho crecer un 20% a la economía”, indicó.
Incluso dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección al mencionar que continuará “si los argentinos deciden” que siga al frente del Poder Ejecutivo.
El Presidente también hizo referencia a la estrategia política y cultural del oficialismo. “La batalla cultural es lo que permite que el proceso se consolide en el tiempo”, expresó.
Además, destacó el rol de su hermana, Karina Milei, al frente de La Libertad Avanza. “Ganamos las elecciones en 16 de los 24 distritos”, remarcó.
Horas antes de la entrevista, Milei ya había reaccionado en redes sociales al dato de inflación difundido por el Indec. “Retornando a la normalidad”, escribió.
“A pesar de los intentos golpistas de la política y sus socios del círculo rojo, y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, agregó el mandatario.
El Presidente compartió además una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que “la inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses”.
Caputo también remarcó que “la variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado”, mientras que “la inflación núcleo fue la menor desde octubre”.