La ex secretaria de Minería de Milei alertó por la falta de gas en el norte argentino

Resumen para apurados
- La senadora Flavia Royón advirtió sobre la falta de gas garantizado para el norte argentino este invierno por fallas de infraestructura, pese a la producción récord de Vaca Muerta.
- El problema radica en la demora de la reversión del Gasoducto Norte y la falta de plantas compresoras para reemplazar el fluido boliviano con producción nacional desde el sur.
- El NOA enfrenta posibles cortes y mayores costos que el centro del país, afectando la competitividad de la industria azucarera, el precio del bioetanol y el empleo regional.
La ex secretaria de Minería del gobierno de Javier Milei y actual senadora nacional por Salta, Flavia Royón, advirtió que el norte argentino no tiene garantizado el suministro de gas para el próximo invierno, pese al récord de producción que registra Vaca Muerta.
A través de un posteo en X, Royón —quien formó parte de la gestión nacional libertaria al frente de la Secretaría de Minería— planteó que la Argentina atraviesa una fuerte contradicción energética: “Tenemos el gas, pero no la capacidad para transportarlo al norte”.
La legisladora explicó que el principal problema es la falta de infraestructura para trasladar el gas desde Vaca Muerta hacia el NOA y reemplazar así el abastecimiento proveniente de Bolivia. En ese sentido, sostuvo que todavía resta concluir la reversión del Gasoducto Norte y advirtió que las plantas compresoras aún no estarían operativas.
Royón también cuestionó la Resolución 66 del Gobierno nacional, al considerar que la reasignación de la capacidad de transporte, tras el cambio del flujo energético, dejó al norte argentino en una situación desfavorable frente al centro del país.
Según señaló, las industrias del NOA podrían sufrir más cortes de suministro que las radicadas en otras regiones, generando una fuerte asimetría competitiva.
Como ejemplo, mencionó a la industria azucarera, actualmente en plena zafra, y alertó que podría terminar pagando el gas a valores mucho más altos que las fábricas ubicadas en el centro del país. Esa diferencia, indicó, impactaría directamente en los costos de producción, el precio del bioetanol y el empleo regional.
La ex funcionaria nacional también hizo referencia al costo del GNL que la Argentina deberá importar para cubrir la demanda energética durante el invierno, un gasto que terminaría trasladándose a las tarifas y a la actividad industrial.
Finalmente, Royón reclamó una política energética federal que garantice infraestructura, abastecimiento y competitividad para todas las regiones del país.
“No puede haber regiones más competitivas que otras simplemente por donde están ubicadas”, sostuvo.