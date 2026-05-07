Milei salió al cruce de los rumores de una posible salida Adorni de la Jefatura de Gabinete

Con empresarios

La agenda oficial del miércoles en Estados Unidos comenzó con un encuentro de alto nivel con unos 25 empresarios y autoridades de importantes compañías globales. A pesar de que la reunión privada prevista con Michael Milken, organizador del foro y figura influyente de Wall Street, fue cancelada a último momento por problemas de salud del financista de 79 años, el mandatario mantuvo el foco en las oportunidades de inversión para la Argentina. El interés de los capitales extranjeros se centró en las reformas económicas y el nuevo clima de negocios propuesto por la administración libertaria.