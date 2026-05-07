Milei salió al cruce de los rumores de una posible salida Adorni de la Jefatura de Gabinete

En el marco de su decimosexto viaje internacional desde que accedió a la presidencia de la Nación, el presidente Javier Milei aterrizó en Los Ángeles para participar en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken. Desde el epicentro de las finanzas globales, el mandatario no solo buscó seducir a grandes inversores, sino que utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje contundente de respaldo hacia su equipo de trabajo. En particular, Milei desmintió de forma tajante las versiones periodísticas que indicaban una posible salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
Fiel a su estilo, el mandatario cargó duramente contra la prensa, calificando como “basuras inmundas” a los periodistas que difundieron rumores sobre una supuesta propuesta del ministro Luis Caputo para reemplazar a Adorni por el canciller Pablo Quirno. Según detalló Milei, durante las horas compartidas en el avión presidencial junto a Caputo y Quirno, el tema ni siquiera fue mencionado “de un modo tangencial”. Con estas declaraciones, el jefe de Estado buscó clausurar cualquier especulación sobre fisuras internas en la cúpula del Ejecutivo durante su estadía en el exterior.
Con empresarios
La agenda oficial del miércoles en Estados Unidos comenzó con un encuentro de alto nivel con unos 25 empresarios y autoridades de importantes compañías globales. A pesar de que la reunión privada prevista con Michael Milken, organizador del foro y figura influyente de Wall Street, fue cancelada a último momento por problemas de salud del financista de 79 años, el mandatario mantuvo el foco en las oportunidades de inversión para la Argentina. El interés de los capitales extranjeros se centró en las reformas económicas y el nuevo clima de negocios propuesto por la administración libertaria.
Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras una reunión paralela con autoridades de la petrolera Chevron. Según confirmó el funcionario, la empresa garantizó el envío de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto superior a los US$ 10.000 millones. Este movimiento representa un espaldarazo significativo para la estrategia del Gobierno de atraer divisas mediante sectores estratégicos como la energía y los hidrocarburos.
Por su parte, Milei participará en el panel de cierre de la conferencia, donde disertará durante treinta minutos sobre el modelo económico argentino.