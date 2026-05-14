La inflación de abril fue del 2,6% y se confirmó la desaceleración proyectada por consultoras

Ese comportamiento aparece como una señal favorable para el equipo económico, porque permite moderar el rubro que más incide en la percepción cotidiana de la inflación. En abril, según el INDEC, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una incidencia mensual fuerte en el Noreste, Noroeste y la región Pampeana, aunque a nivel nacional creció por debajo del nivel general.