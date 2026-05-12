Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Movilización

En la Casa Rosada, la postura frente a la movilización universitaria se mantiene inflexible respecto al orden fiscal. El Gobierno ratificó que no es posible aplicar la Ley de Financiamiento Universitario argumentando que la norma incumple la Ley de Administración Financiera, al no especificar el origen de los fondos para el aumento salarial y de becas. Según el oficialismo, la aplicación de la ley implicaría un gasto del 50% en salarios que el Estado hoy no está en capacidad económica de afrontar.