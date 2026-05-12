Marcha Federal Universitaria: "No se trata solo de un ataque a la universidad sino de un ataque a la democracia"

"No se trata solo de un ataque a la universidad sino de un ataque a la democracia"
"Estamos acá porque el Poder Ejecutivo de la Nación está desoyendo los mandatos del Congreso y de la Justicia, lo cual lo convierte en un Gobierno autoritario. No se trata solo de un ataque a la universidad sino de un ataque a la democracia", planteó el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Mateo Martínez.
Según su mirada, esta situación "lesiona la calidad educativa y sobre todo vulnera la equidad porque quien puede seguir estudiando quizás tiene una economía acomodada y el primero que abandona es aquel que está sufriendo los efectos del desfinanciamiento severo que hizo caer los sueldos en casi un 50%".
Para finalizar, resumió: "en el último año he visto tantas renuncias docentes como en los 10 años previos".
Cientos de estudiantes, docentes, no docentes y egresados marcharon partieron a las 18 desde el Rectorado hacia la plaza Independencia
Hubo cánticos hacia Milei, reprochándole el desfinanciamiento del sistema universitario.
Ya se movilizan en Tucumán
Una multitud partió del Rectorado de la UNT y se dirige a la Plaza Independencia.
Marcha Federal Universitaria: docentes necesitan un aumento superior al 50% para recuperar el salario perdido con Milei
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei y reclamó la convocatoria urgente a paritarias en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria.
La organización sindical sostuvo que los salarios docentes universitarios acumulan una caída sostenida frente a la inflación y advirtió que se necesita una recomposición superior al 50% para volver a los niveles salariales de diciembre de 2023.
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Así lo aseguró la Federación de Docentes de las Universidades.Ver más
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Lo que tenés que saber
Se realiza este martes la cuarta marcha federal universitaria para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial urgente.
La jornada de protesta en Tucumán incluye un paro y una movilización hacia Plaza Independencia, con concentración previa en el Rectorado. Además, se realizarán actividades como clases públicas y ollas populares en distintas facultades.
“Si con paros y marchas no alcanza, tendremos que ir a un proceso más decidido. Somos partidarios de una huelga por tiempo indefinido, aunque dependerá del debate a nivel nacional”, advirtió la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez.
También apuntó contra la estrategia del Gobierno: “Está buscando ganar tiempo y negociar por fuera de la ley. Pero lo que corresponde es cumplirla”.