Marcha Federal Universitaria: "No se trata solo de un ataque a la universidad sino de un ataque a la democracia"

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"No se trata solo de un ataque a la universidad sino de un ataque a la democracia"

"Estamos acá porque el Poder Ejecutivo de la Nación está desoyendo los mandatos del Congreso y de la Justicia, lo cual lo convierte en un Gobierno autoritario. No se trata solo de un ataque a la universidad sino de un ataque a la democracia", planteó el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Mateo Martínez.

Según su mirada, esta situación "lesiona la calidad educativa y sobre todo vulnera la equidad porque quien puede seguir estudiando quizás tiene una economía acomodada y el primero que abandona es aquel que está sufriendo los efectos del desfinanciamiento severo que hizo caer los sueldos en casi un 50%".

Para finalizar, resumió: "en el último año he visto tantas renuncias docentes como en los 10 años previos".