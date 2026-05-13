Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Según explicó el abogado Sebastián Bauque, se trata de una actividad delictiva que comenzó a crecer el año pasado, pero que se intensificó en los últimos meses con dos modalidades específicas. La primera consiste en el envío de correos electrónicos atribuidos falsamente a la Policía Federal, utilizando la dirección “policiafederalargentina@gob.ar”. En esos mensajes les informan a las víctimas que, tras rastrear la dirección IP de sus computadoras, habrían detectado imágenes ilegales o movimientos sospechosos relacionados con delitos sexuales. “Te dicen que están haciendo una investigación en tu contra y que si querés solucionarlo tenés que comunicarte urgente. Tienen un relato tan convincente que la víctima, por más de que sabe que no cometió ningún delito, se asusta y cae en la trampa”, dijo el profesional.