Posible libertad para Ema Gómez: “El fallo fue otro golpe para la familia del juez Aráoz”

“La familia Aráoz ha sufrido un profundo golpe. No puede terminar de cerrar esa herida por culpa de la lentitud de la Justicia. Pensaban que con la sentencia a Pérez se había cerrado una etapa, pero no. Otra vez tendrán que esperar qué es lo que se resuelve”, apuntó Lobo Aragón. “Pensar que hace nueve meses, después de 10 años de espera, pudieron escuchar la sentencia contra el otro acusado y ahora existe la posibilidad de que le reduzcan la perpetua”, añadió.