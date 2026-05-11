Tucumán refuerza la prevención de estafas virtuales con una agenda de ciudadanía digital
La Secretaría de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo firmaron un acuerdo para impulsar capacitaciones, campañas y herramientas orientadas a proteger a la comunidad frente al phishing, el robo de datos y otras modalidades de fraude digital.
Resumen para apurados
- Autoridades de Seguridad y la Defensoría del Pueblo de Tucumán firmaron hoy un acuerdo para prevenir estafas virtuales y fortalecer la ciudadanía digital en toda la provincia.
- El convenio impulsará capacitaciones y campañas contra el phishing y robo de datos. Se enmarca en los lineamientos de innovación del gobernador Jaldo para proteger a los vecinos.
- Esta alianza busca reducir la vulnerabilidad ciudadana ante delitos informáticos. Se espera que la alfabetización digital genere un entorno más seguro y derechos digitales sólidos.
Autoridades de la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y la Defensoría del Pueblo de Tucumán firmaron un Acta de Colaboración Recíproca destinada a fortalecer la ciudadanía digital y promover acciones de prevención frente a nuevas modalidades de estafas y engaños virtuales.
El acuerdo fue suscripto por el secretario de Estado de Participación Ciudadana, José Farhat, y el defensor del Pueblo, Agustín Fernández, en el marco de una estrategia institucional orientada a generar herramientas de protección y formación para la comunidad en entornos digitales.
La iniciativa busca abordar problemáticas cada vez más frecuentes como el phishing (robo de datos, contraseñas y suplantación de identidad) , el smishing (engaño por mensajes de texto), el vishing (estafa telefónica) y otras técnicas de ingeniería social utilizadas para obtener datos personales, claves bancarias e información sensible de las personas.
A partir de esta articulación, ambos organismos desarrollarán capacitaciones, campañas preventivas, intercambio de conocimientos y herramientas orientadas a fortalecer las capacidades ciudadanas frente a los riesgos digitales.
José Farhat destacó que la ciudadanía digital constituye hoy una dimensión central de la vida social contemporánea. “La ciudadanía digital es hoy uno de los ejes centrales de la persona humana expandida en lo digital con una doble dimensión de derechos y responsabilidades. Esta acta nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y llegar a más vecinos con herramientas para prevenir y actuar en los entornos digitales”, señaló.
El funcionario ha impulsado iniciativas materia de prevención digital, convivencia ciudadana y formación en nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y la participación social. Desde la Secretaría impulsa programas vinculados a innovación pública, alfabetización digital y prevención de delitos virtuales.
Desde la Defensoría del Pueblo remarcaron que el trabajo conjunto permitirá ampliar el alcance territorial de las acciones preventivas y brindar acompañamiento a vecinos y vecinas frente a situaciones de vulneración de derechos en plataformas y entornos digitales.
El acuerdo se enmarca en los lineamientos impulsados por el gobernador Osvaldo Jaldo con foco en innovación, prevención y fortalecimiento de derechos ciudadanos en el contexto digital.