Tucumán refuerza la prevención de estafas virtuales con una agenda de ciudadanía digital

José Farhat destacó que la ciudadanía digital constituye hoy una dimensión central de la vida social contemporánea. “La ciudadanía digital es hoy uno de los ejes centrales de la persona humana expandida en lo digital con una doble dimensión de derechos y responsabilidades. Esta acta nos permite sumar capacidades, compartir conocimientos y llegar a más vecinos con herramientas para prevenir y actuar en los entornos digitales”, señaló.