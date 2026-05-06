Hallaron más de 71 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un camión en La Candelaria

En un golpe certero al narcotráfico, fuerzas federales y provinciales desbarataron un millonario cargamento de droga que pretendía cruzar Salta. Tras una minuciosa investigación, los efectivos interceptaron un camión sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de La Candelaria, donde hallaron 71,6 kilos de cocaína sumergidos en los depósitos de combustible.
El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de Salta. Los agentes detectaron anomalías en la estructura del transporte, un Mercedes Benz que viajaba con el acoplado vacío pero escoltado por un Chevrolet Onix que oficiaba de "puntero".
El uso de un escáner móvil fue clave y las imágenes revelaron cuerpos extraños dentro de dos tanques de combustible. Al abrirlos, los uniformados extrajeron 70 ladrillos de máxima pureza. Por el hecho, tres personas quedaron detenidas a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta.