Intensa búsqueda en Bariloche por Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida

Resumen para apurados
- Analía Corte, de 52 años, es buscada intensamente desde el viernes en Bariloche tras desaparecer de su hogar. El operativo incluye fuerzas federales y rastrillajes por tierra y agua.
- La mujer salió sin celular ni documentos y atraviesa un cuadro emocional delicado. El despliegue abarca el Lago Nahuel Huapi, senderos y el análisis de cámaras y tarjetas SUBE.
- La movilización de diversas fuerzas y voluntarios busca dar con su paradero ante el clima hostil. El caso genera conmoción local mientras se investigan todas las hipótesis posibles.
La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el viernes en San Carlos de Bariloche, continúa con un amplio despliegue de seguridad que este domingo sumó nuevos recursos humanos y tecnológicos. A tres días de su desaparición, las autoridades intensificaron los rastrillajes en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las inmediaciones del lago Nahuel Huapi y en senderos cercanos a su domicilio, ubicado en el barrio Rancho Grande.
El operativo se reforzó con la llegada de equipos especializados de la Policía de Río Negro provenientes de otras localidades, además de la incorporación de personal de la Policía Federal Argentina y perros entrenados para rastreo. Los trabajos se concentran en áreas donde la mujer solía movilizarse, según datos aportados por familiares y allegados.
La desaparición
La denuncia por su desaparición fue presentada el viernes alrededor de las 14, momento en que se activó el protocolo correspondiente. Desde entonces, los rastrillajes se desarrollan diariamente desde primeras horas de la mañana hasta el anochecer, coordinados por la Comisaría 27 bajo supervisión de autoridades de la Unidad Regional III.
Entre los puntos clave de búsqueda figuran sectores del kilómetro 12 de avenida Bustillo y las inmediaciones del arroyo Casa de Piedra. También se realizan recorridos en zonas costeras y senderos de difícil acceso con la participación de brigadas rurales y montadas.
Del operativo forman parte efectivos policiales de distintas divisiones, personal de investigación judicial, cuerpos especializados en canes, además de Prefectura Naval, Bomberos, Protección Civil, integrantes del Club Andino y voluntarios que colaboran desde el inicio de la búsqueda.
En paralelo, los investigadores avanzan en la recolección y análisis de imágenes de cámaras de seguridad de barrios cercanos y comercios ubicados entre los kilómetros 2 y 8 de avenida Bustillo. Asimismo, se solicitó información al sistema de transporte urbano para verificar posibles movimientos registrados con la tarjeta SUBE de Corte.
¿Qué dice la familia?
Según indicaron personas cercanas a la familia, la mujer habría salido de su vivienda sin teléfono celular, sin documentación y con escaso abrigo. También señalaron que atravesaba un delicado cuadro emocional y que ya se habían registrado episodios similares en el pasado.
La última referencia ubica a Analía Corte en cercanías de avenida de Los Pioneros, a la altura del kilómetro 6. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un traslado voluntario fuera de Bariloche.
Analía mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez clara, ojos marrones y cabello oscuro con canas hasta los hombros. Hasta el momento no se pudo precisar qué vestimenta llevaba al momento de ausentarse.
Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono de la Comisaría 27 de Bariloche: 2944-442222.