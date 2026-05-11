Intensa búsqueda en Bariloche por Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida

La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el viernes en San Carlos de Bariloche, continúa con un amplio despliegue de seguridad que este domingo sumó nuevos recursos humanos y tecnológicos. A tres días de su desaparición, las autoridades intensificaron los rastrillajes en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las inmediaciones del lago Nahuel Huapi y en senderos cercanos a su domicilio, ubicado en el barrio Rancho Grande.