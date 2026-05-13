Según una encuesta, el peso cobra fuerza sobre el dólar

En el mercado, el dólar sigue en baja. En la economía hogareña, faltan pesos para llegar a fin de mes. Aquellos que atesoran la divisa estadounidense sacan de a poco los billetes debajo del colchón para saldar deudas. Las transferencias digitales suplieron al físico de la moneda nacional. El plazo fijo tradicional no rinde tanto como para ganarle a la inflación. Por lo tanto, el atesoramiento de pesos no es una estrategia para preservar su valor. Frente a este escenario, el comportamiento del mercado empieza a cambiar. Crece el interés por instrumentos que ajustan por inflación, como el plazo fijo UVA o los bonos CER. Durante abril, por ejemplo, se lanzó una nueva versión de plazo fijo UVA que paga intereses mensuales, aunque mantiene el capital inmovilizado hasta el final del período, que puede extenderse hasta 1.095 días, advierte el economista Ariel Mamaní.