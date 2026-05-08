A cuánto llegará el dólar y cuál será la inflación para fin de año, según los analistas

Resumen para apurados
- El BCRA publicó el REM de abril donde 45 analistas proyectan en Argentina una inflación del 2,6% mensual y un dólar a $1.676 para fines de 2026, ajustando sus previsiones actuales.
- El informe muestra una desaceleración gradual de precios y bajas expectativas cambiarias. El PBI crecería solo 0,3% en el primer trimestre, reflejando un ajuste en la actividad.
- Se espera que la inflación converja al 1,8% y el PBI crezca 2,8% en 2026. Estos datos son clave para definir la política monetaria y las futuras tasas de interés en el país.
Una inflación de 2,6% para abril y un dólar a $1.676 a fin de año. Estos fueron algunos datos de los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central de la República Argentina, un informe que fue elaborado entre el 28 y el 30 del mes pasado con la participación de 45 especialistas, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras.
De acuerdo a la publicación, los analistas estiman una inflación mensual de 2,6% para abril, sin cambios respecto del relevamiento anterior. El denominado Top 10, integrado por quienes tuvieron mejores proyecciones en mediciones previas, ubicó la estimación apenas por encima, en 2,7%.
Las proyecciones muestran una desaceleración gradual de la inflación para los próximos meses. Para mayo, el mercado espera un índice de 2,3%, mientras que hacia agosto y septiembre las estimaciones bajan hasta 1,8%.
Para el cierre de 2026, el consenso proyecta una inflación interanual de 30,5%, lo que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales frente al REM previo.
En paralelo, el IPC Núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, también exhibe una tendencia descendente. Los especialistas prevén un 2,6% para abril y una convergencia hacia niveles de 1,7% hacia fin de año.
Qué espera el mercado para el dólar
En materia cambiaria, la mediana de las proyecciones ubicó el tipo de cambio mayorista en $1.410 por dólar para el promedio de mayo. Se trata de una estimación $39 inferior a la prevista en el relevamiento anterior.
El recorte en las expectativas cambiarias se repite a lo largo de todo el horizonte proyectado. Para diciembre de 2026, el mercado espera un dólar mayorista de $1.676, lo que implicaría una variación interanual de 15,8%.
El Top 10 de consultoras y entidades financieras mostró una proyección más optimista y estimó un tipo de cambio de $1.611 para fin de año.
Tasas y crecimiento económico
El informe también relevó expectativas sobre tasas de interés. Los analistas proyectaron que la TAMAR de bancos privados cierre mayo en 23,1% de Tasa Nominal Anual (TNA), 2,9 puntos porcentuales por debajo de lo previsto en el REM anterior.
Para diciembre, el consenso espera una tasa de 22,0% TNA. En tanto, el Top 10 estimó niveles algo más elevados: 23,2% para mayo y 23,5% hacia fin de año.
Respecto de la actividad económica, el REM de abril ajustó a la baja las previsiones de crecimiento para el primer trimestre de 2026. Los especialistas calcularon que el PBI desestacionalizado habría crecido apenas 0,3% en el primer trimestre, un punto porcentual menos que en la proyección anterior.
Sin embargo, las perspectivas mejoran para los trimestres siguientes. El mercado espera expansiones de 1,0% en el segundo trimestre y de 0,9% en el tercero.
Para el conjunto de 2026, el consenso proyecta un crecimiento del PBI real de 2,8%, medio punto porcentual menos que en el relevamiento de marzo. El Top 10, por su parte, prevé una expansión de 2,5%.