A cuánto llegará el dólar y cuál será la inflación para fin de año, según los analistas

Una inflación de 2,6% para abril y un dólar a $1.676 a fin de año. Estos fueron algunos datos de los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central de la República Argentina, un informe que fue elaborado entre el 28 y el 30 del mes pasado con la participación de 45 especialistas, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras.