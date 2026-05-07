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Álvarez Agis advirtió por el “dólar barato”: el riesgo de repetir el experimento de Chile y la trampa de la economía dual

El economista Emmanuel Álvarez Agis repasó la coyuntura y dejó definiciones inquietantes sobre el "modelo Milei":

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía,
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emmanuel Álvarez Agis advirtió en Argentina que el 'dólar barato' del gobierno de Milei arriesga una crisis similar a la chilena de los 70 por el atraso cambiario y la recesión.
  • El exviceministro comparó el ajuste actual con el de los 'Chicago Boys', donde la apertura comercial y el tipo de cambio bajo terminaron en cierres de empresas y crisis bancarias.
  • Agis alerta sobre una 'economía dual' donde el auge de sectores como Vaca Muerta no compensa el desplome del empleo urbano, planteando dudas sobre la sostenibilidad del modelo.
Resumen generado con IA

El ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, analizó con dureza el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. El economista alertó sobre el atraso cambiario, trazó un paralelismo histórico con la crisis chilena de los años 70 y advirtió sobre la "trampa" de un crecimiento que solo beneficia a sectores específicos mientras el consumo urbano se desploma.

El fantasma de los “Chicago Boys”

Álvarez Agis comparó el plan actual con el implementado en Chile tras el golpe de Estado de Pinochet. Según explicó, en aquel entonces se aplicó una receta de ajuste fiscal y apertura comercial, pero se cometió el error de "abaratar el dólar". 

"Ese experimento terminó en una crisis tan horripilante que un gobierno neoliberal tuvo que terminar estatizando bancos", recordó. Según el economista, el Gobierno actual vive una tensión entre "fundamentalistas de Chicago" y "pragmáticos", una puja que, de no resolverse, podría derivar en el cierre masivo de empresas. 

Una Argentina de dos velocidades

El analista describió una fractura en el mapa productivo nacional. Una "economía cordillerana" pujante (impulsada por Vaca Muerta y la minería) frente a una "economía urbana" en caída libre. 

"La única provincia que se pinta de verde es Neuquén, y eso alcanza para que el PBI crezca, pero en el resto del país el empleo cae", señaló. Según Agis, la gran amenaza es creer que el éxito de los sectores extractivos puede compensar la degradación de los centros urbanos, donde vive el grueso de la población.

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