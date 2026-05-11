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El dólar mayorista cayó y se alejó de los $1.400

El tipo de cambio oficial acumuló una suba de 0,5% en la semana pasada, mientras el mercado monitorea el ritmo de compras del Banco Central y la llegada de divisas del campo.

DÓLAR. DÓLAR. Foto tomada de Freepik.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar mayorista en Argentina cayó este lunes a $1.391,5 tras dos subas, alejándose del techo de $1.400 en un mercado marcado por la constante actividad del Banco Central.
  • Tras un alza semanal del 0,5%, la baja se dio con compras del BCRA y una oferta privada fluctuante. Las lluvias retrasan la liquidación de divisas de la cosecha gruesa del campo.
  • El mercado aguarda mayor acumulación de reservas para bajar el riesgo país. El anuncio del 'Súper RIGI' busca atraer inversiones estratégicas y generar divisas a largo plazo.
Resumen generado con IA

El dólar oficial cayó tras dos subas consecutivas y se ubicó por debajo de los $1.400 este lunes. En la primera semana operativa de mayo registró saldo positivo, en un contexto que estuvo marcado por una mayor actividad en el mercado cambiario, la continuidad de las compras del Banco Central (BCRA) y un flujo aún fluctuante de oferta privada de divisas.

A nivel mayorista, el tipo de cambio retrocedió $6,5 a $1.391,5 para la venta. Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.723,55—, con una brecha del 23,9%. En el segmento contado se transaccionaron más de u$s357,7 millones.

Por su parte, los contratos de futuros operaron mixtos en lo tramos de 2026. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.404 para fines de mayo y de $1.620 para fines de diciembre. El monto operado en la rueda alcanzó los u$s689 millones.

En el segmento minorista, el dólar bajó $5 a $1.415 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA). En este contexto, el dólar tarjeta se posicionó a $1.839,5. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.421,04.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.426,29 y el contado con liquidación (CCL) a $1.481,88. En el mercado informal, el dólar blue subió $5 a $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El mercado mira las compras del BCRA

Uno de los focos centrales para los operadores continúa siendo el ritmo de acumulación de reservas del BCRA. El economista Gustavo Ber explicó que el dólar mayorista "continúa transitando una etapa de ligeras oscilaciones en torno a los $1.395", aunque advirtió que el mercado sigue atentamente la dinámica de compras oficiales.

"Ocurre que dicha condición resulta necesaria en busca de que pueda avanzarse con decisión en la acumulación de reservas, lo cual no solo ayudaría a seguir comprimiendo el riesgo país, sino también a transitar un 2027 con menor volatilidad", señaló el analista.

En esa misma línea, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, sostuvo que el mercado sigue esperando una mayor liquidación de la cosecha gruesa. "El mercado sigue atento a las compras de dólares del BCRA, con una cosecha gruesa que aún tarda en materializarse producto de lluvias que demoran la liquidación, aunque eso, sumado a exportaciones de energía y colocaciones de bonos en el exterior, deberían proveer oferta", explicó.

Además, remarcó que la dinámica cambiaria de los próximos meses dependerá del equilibrio entre oferta y demanda de divisas, junto con la evolución monetaria e inflacionaria.

La Ciudad logró financiamiento récord y Milei anticipó un "Súper RIGI"

Dentro de las noticias financieras de la semana, el mercado también destacó la colocación internacional de deuda realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según un informe de IEB, la Ciudad colocó u$s500 millones a una tasa de 7,375%, en lo que representó "el costo de financiamiento más bajo de su historia desde su autonomía en 1996". La operación recibió ofertas por más de u$s3.000 millones, reflejando el interés de inversores internacionales por activos argentinos de mejor calidad crediticia.

En paralelo, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para crear un nuevo esquema denominado "Súper RIGI", que buscará ampliar beneficios para sectores considerados estratégicos y atraer nuevas inversiones y generación de divisas en los próximos años.

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