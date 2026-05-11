El dólar mayorista cayó y se alejó de los $1.400

En esa misma línea, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, sostuvo que el mercado sigue esperando una mayor liquidación de la cosecha gruesa. "El mercado sigue atento a las compras de dólares del BCRA, con una cosecha gruesa que aún tarda en materializarse producto de lluvias que demoran la liquidación, aunque eso, sumado a exportaciones de energía y colocaciones de bonos en el exterior, deberían proveer oferta", explicó.