¿Ahorrar en pesos o en Bitcoin?: La guía para entender las inversiones

Resumen para apurados
- Bitcoin lidera las inversiones en Argentina al subir casi 10% en pesos durante los primeros veinte días del mes, superando a opciones tradicionales por la inestabilidad financiera.
- Con un valor de 75.000 dólares, el Bitcoin aventajó al oro y a los plazos fijos UVA. La baja de tasas bancarias al 16% redujo el atractivo de los depósitos en pesos tradicionales.
- El rendimiento anual favorece al plazo fijo UVA con 10,8%, pero el avance cripto marca un cambio de tendencia ante la estabilidad del dólar y la caída del índice bursátil Merval.
La inestabilidad financiera motiva a los ahorristas a localizar alternativas de inversión seguras y productivas. Durante los primeros veinte días del mes, el Bitcoin surgió como la opción con mejores rendimientos al registrar un incremento próximo al diez por ciento en moneda nacional.
En este marco, la criptodivisa más importante del mundo recuperó el valor de los 75.000 dólares. A pesar de esta tendencia positiva, la cotización todavía permanece por debajo del récord de 125.000 dólares obtenido el año pasado. El activo digital busca consolidar su posición actual mientras los inversores observan de cerca su capacidad de recuperación frente a los máximos históricos previos.
La opción del Bitcoin para ahorrar e invertir
El oro ocupó el segundo lugar en rentabilidad con un incremento del 2,4% durante el acumulado mensual. Inmediatamente después se ubicaron los plazos fijos UVA, cuya estructura de ajuste por inflación permitió un rendimiento del 1,7% en los primeros veinte días. Estos instrumentos superaron a las opciones tradicionales, consolidándose como alternativas moderadas frente a la dinámica de precios vigente.
Las colocaciones bancarias tradicionales se posicionaron en el cuarto escalón con una renta del 1,3% en el mismo periodo. Esta cifra refleja el descenso de la tasa nominal anual en las entidades financieras líderes, donde los intereses rondan actualmente el 16%. Tal escenario marca un retroceso significativo en comparación con los niveles promedio del 22% registrados al inicio del mes anterior.
El Bitcoin lidera el ranking de inversiones de abril ante la estabilidad de la paridad entre el peso y el dólar. Mientras la principal criptomoneda crece, las cotizaciones de la divisa estadounidense muestran una tendencia bajista o neutra. De hecho, el valor del dólar informal permanece sin cambios, mientras que versiones financieras como el contado con liquidación exhiben retrocesos superiores al uno por ciento.
Cuánto pueden rendir las inversiones en 2026
Al evaluar el desempeño financiero durante los meses transcurridos de 2026, los rendimientos se organizan de la siguiente manera:
- Plazo fijo UVA: Lidera el ranking con un beneficio del 10,8%, superando la inflación acumulada del primer trimestre que, según el INDEC, se sitúa en 9,4%. Su principal desventaja radica en la obligación de mantener los fondos depositados por 90 días, ya que una salida anticipada reduce la tasa al 10% anual.
- Plazo fijo tradicional: Se ubica en segundo puesto con una rentabilidad acumulada del 8,1% en lo que va del año.
- Oro: Ocupa el tercer lugar tras registrar una subida del 6,7% valuada en pesos.
- Activos con rendimiento negativo: El resto de las opciones muestran pérdidas frente al peso hasta el 20 de abril. El índice S&P Merval retrocede un 3,9%, mientras que las distintas cotizaciones del dólar sufren caídas que oscilan entre el 4,4% (CCL) y el 5,6% (Dólar oficial).