¿Ahorrar en pesos o en Bitcoin?: La guía para entender las inversiones

El Bitcoin lidera el ranking de inversiones de abril ante la estabilidad de la paridad entre el peso y el dólar. Mientras la principal criptomoneda crece, las cotizaciones de la divisa estadounidense muestran una tendencia bajista o neutra. De hecho, el valor del dólar informal permanece sin cambios, mientras que versiones financieras como el contado con liquidación exhiben retrocesos superiores al uno por ciento.