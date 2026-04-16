“El Acueducto de Vipos es la obra hídrica más importante de los últimos 50 años”, afirmó Caponio

Respecto a los plazos, indicó que la adjudicación ya fue realizada, y que el contrato se firmará en las próximas semanas. Luego, habrá un período de aproximadamente cuatro meses para la presentación del proyecto ejecutivo y el plan de obra, con la previsión de iniciar los trabajos antes de fin de año. El plazo de ejecución total será de 42 meses.