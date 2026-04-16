“El Acueducto de Vipos es la obra hídrica más importante de los últimos 50 años”, afirmó Caponio
Resumen para apurados
- El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, anunció la adjudicación del Acueducto de Vipos en Tucumán para garantizar agua potable a 250.000 vecinos mediante una obra estratégica.
- Con inversión de U$S150 millones del BID, el proyecto de 50km y una nueva planta potabilizadora se concreta tras 14 años de gestiones y el acuerdo entre Provincia y Nación.
- La obra iniciará antes de fin de año con un plazo de 42 meses. Se prevé que transforme la matriz hídrica provincial y solucione el déficit estructural en el Gran San Miguel.
El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, afirmó este jueves que la construcción del Acueducto de Vipos constituye “la obra de infraestructura hídrica más importante de los últimos 50 años”, al referirse a la reciente adjudicación del proyecto que apunta a mejorar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.
Durante una entrevista con LA GACETA, el funcionario explicó que se trata de una iniciativa importante para resolver problemas históricos en la provisión de agua en el Gran San Miguel de Tucumán. “Es una obra fundamental para los tucumanos, que va a beneficiar a alrededor de 250.000 habitantes”, remarcó.
Caponio explicó que el nuevo acueducto implicará la construcción de una traza completamente nueva de 50 kilómetros, junto con una planta potabilizadora en Vipos y cinco grandes reservas que permitirán distribuir agua ya tratada a distintas localidades. “No se trata de una mejora sobre lo existente, sino de un sistema totalmente nuevo que prácticamente triplicará el caudal actual”, precisó.
El proyecto contempla abastecer a Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán, además de reforzar el servicio en zonas donde el crecimiento urbano y las dificultades geográficas han complicado el acceso al recurso. En ese sentido, el titular de la SAT explicó que “en áreas cercanas al pedemonte, la profundidad de los pozos reduce el caudal, por lo que es imprescindible avanzar hacia fuentes superficiales como el río Vipos”.
El funcionario también puso en valor el respaldo político e institucional que permitió destrabar la obra, cuyo desarrollo llevaba más de una década en gestiones. “Este proyecto tiene más de 14 años y hoy se concreta gracias a la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo y al diálogo con el Gobierno nacional”, sostuvo.
En cuanto al financiamiento, Caponio aseguró que los fondos están garantizados a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión estimada en unos U$S150 millones. “Es una obra prioritaria y estratégica, no solo para Tucumán sino para el país”, enfatizó.
Respecto a los plazos, indicó que la adjudicación ya fue realizada, y que el contrato se firmará en las próximas semanas. Luego, habrá un período de aproximadamente cuatro meses para la presentación del proyecto ejecutivo y el plan de obra, con la previsión de iniciar los trabajos antes de fin de año. El plazo de ejecución total será de 42 meses.
Finalmente, Caponio insistió en la magnitud del proyecto y su impacto a largo plazo. “Estamos hablando de una infraestructura que va a cambiar la matriz de provisión de agua potable en Tucumán. Es, sin dudas, la obra más importante en décadas”, concluyó.