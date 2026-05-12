“Están garantizados los fondos para la obra del Acueducto de Vipos”, confirmó Caponio
Resumen para apurados
- Marcelo Caponio (SAT) confirmó en Tucumán el inicio del Acueducto de Vipos con fondos del BID, tras una reunión clave con Nación para asegurar el suministro de agua en la región.
- Con una inversión de 120 millones de dólares y un plazo de 36 meses, el proyecto contempla una planta potabilizadora y 50 km de redes, siendo la mayor obra hídrica en 50 años.
- La iniciativa beneficiará a 250.000 tucumanos y consolida la gestión conjunta entre Provincia y Nación. Se proyecta como la solución definitiva al déficit hídrico del área central.
El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, encabezó una reunión de trabajo junto a autoridades nacionales, provinciales y representantes de la empresa adjudicataria para avanzar en las instancias previas al inicio del nuevo acueducto de Vipos, una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes proyectadas para la provincia.
Del encuentro participaron el subsecretario de Obras Hídricas de la Nación, Vicente Heredia; representantes de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE); funcionarios del área ambiental provincial y directivos de la firma Cartellone, a cargo de la ejecución.
La reunión, que había sido programada la semana pasada, forma parte de los pasos administrativos necesarios antes de la firma del contrato y el inicio formal de los trabajos, previsto para los próximos días. Según se informó, la obra contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tendrá un plazo de ejecución estimado en 36 meses.
Caponio destacó la magnitud del proyecto al señalar que incluirá una nueva toma de agua, una planta potabilizadora, 50 kilómetros de acueducto y reservas estratégicas en distintas localidades, entre ellas Tapia, Tafí Viejo, Cebil Redondo y San Miguel de Tucumán.
“Se trata de la obra hídrica más importante de la Argentina de los últimos 50 años”, afirmó el titular de la SAT, quien subrayó además que el proyecto garantizará la provisión de agua potable a unos 250.000 tucumanos. En ese sentido, recordó que una obra de características similares en la provincia fue el acueducto del dique El Cadillal, ejecutado décadas atrás.
En relación con el financiamiento, Caponio fue enfático: “Los fondos están garantizados, son fondos del BID”. Asimismo, desmintió versiones que señalaban la caída del proyecto: “Eso es falso. Hubo readecuaciones presupuestarias, pero corresponden a fondos nacionales. Esta obra será financiada total e íntegramente por el BID”.
El funcionario precisó que la inversión total asciende a $170.000 millones, equivalentes a unos 120 millones de dólares, y explicó que la reciente readecuación presupuestaria fue de $7.000 millones.
Durante sus declaraciones, Caponio también hizo referencia a cuestionamientos políticos y llamó a priorizar la gestión. “Les pido a los dirigentes que trabajen por y para los tucumanos. Este no es un año político, es un año de gestión”, expresó.
Finalmente, remarcó que existe una decisión conjunta entre el Gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, y la Nación de avanzar con el proyecto, al que definió como prioritario para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en la provincia.