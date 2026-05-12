“Están garantizados los fondos para la obra del Acueducto de Vipos”, confirmó Caponio

“Se trata de la obra hídrica más importante de la Argentina de los últimos 50 años”, afirmó el titular de la SAT, quien subrayó además que el proyecto garantizará la provisión de agua potable a unos 250.000 tucumanos. En ese sentido, recordó que una obra de características similares en la provincia fue el acueducto del dique El Cadillal, ejecutado décadas atrás.