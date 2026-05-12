Osvaldo Jaldo garantizó la obra del acueducto de Vipos: "Es financiado por el BID"

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, garantizó la obra del acueducto de Vipos al confirmar que su financiamiento depende del BID y no de los fondos recortados por la Nación.
- La aclaración surge tras el recorte presupuestario nacional dispuesto por Javier Milei. La obra ya fue adjudicada a la firma Cartellone y cuenta con el aval financiero internacional.
- El proyecto triplicará el suministro de agua potable en el área metropolitana y Tafí Viejo. Jaldo asegura que se completará el 100% de la obra para resolver un problema estructural.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, hizo referencia a la obra del anunciado acueducto de Vipos, tras la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar fondos en el presupuesto nacional a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“El acueducto de Vipos, para que la comunidad sepa, es financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Es un organismo internacional que no sólo ya dio el acuerdo del financiamiento, sino que autorizó la adjudicación a la empresa”, dijo el mandatario. “Y no solo autorizó la adjudicación a la empresa, (sino que) la obra ya está adjudicada. Ya está adjudicada a la empresa Cartellone y está adjudicada con nombre y apellido y con monto”, insistió ante la prensa.
En esa línea, el gobernador expresó que “la obra no corre peligro absolutamente en nada". "Está el financiamiento, que es del BID, no depende del presupuesto de la Nación; no depende de la decisión nacional porque es un organismo internacional, y los recursos que vienen del BID a la Argentina vienen con destino específico”, señaló.
A su vez, Jaldo graficó: “estos recursos del BID que han venido a la Argentina, a Tucumán, es para el acueducto de Vipos, que ya está adjudicado, que ya está una empresa trabajando en lo que es la obra. En eso queremos llevar la tranquilidad -a la ciudadanía- que esa obra que va a venir a triplicar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana de San Miguel de Tucumán, incluido a Tafí Viejo que es por donde va a pasar el acueducto”.
El gobernador cerró: “No hay dudas que vamos a solucionar un tema de fondo, tanto en cantidad como en calidad, de provisión de agua potable. Llevamos tranquilidad a la gente que el acueducto de Vipos se va a hacer en un 100%”.