Osvaldo Jaldo garantizó la obra del acueducto de Vipos: "Es financiado por el BID"

A su vez, Jaldo graficó: “estos recursos del BID que han venido a la Argentina, a Tucumán, es para el acueducto de Vipos, que ya está adjudicado, que ya está una empresa trabajando en lo que es la obra. En eso queremos llevar la tranquilidad -a la ciudadanía- que esa obra que va a venir a triplicar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana de San Miguel de Tucumán, incluido a Tafí Viejo que es por donde va a pasar el acueducto”.