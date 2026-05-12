Marcela Pagano denunció que Karina Milei contrató a su mejor amiga como asesora en Casa Rosada
Andrea Juárez admitió que su rol junto a la hermana del presidente Javier Milei no está vinculado a la gestión institucional, sino que se centra “en cosas personales que requieren alguien de mucha confianza”.
Resumen para apurados
- La diputada Marcela Pagano denunció a Karina Milei ante la Justicia por la contratación de su mejor amiga como asesora estatal para realizar tareas privadas en la Casa Rosada.
- Andrea Juárez, amiga de Milei hace 30 años, admitió que su rol es personal. Registros muestran solo dos ingresos a la Rosada en 2025, pese a cobrar un sueldo del Tesoro Nacional.
- El caso profundiza la interna en La Libertad Avanza y traslada la disputa ética a Comodoro Py, donde se investigará malversación de fondos y fraude a la administración pública.
En un nuevo capítulo de la interna dentro de La Libertad Avanza, la diputada nacional Marcela Pagano ha radicado una denuncia formal ante la Justicia que pone bajo la lupa el manejo de los fondos públicos en el entorno más íntimo del Poder Ejecutivo. La presentación judicial apunta directamente a la contratación de Andrea Valeria Juárez, señalada como la asistente personal y amiga de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
El escrito judicial presentado por Pagano solicita que se investigue si el Estado Nacional está financiando, con recursos del Tesoro, tareas que pertenecen estrictamente a la esfera privada de los funcionarios. Según la denuncia, Juárez figura bajo la modalidad contractual 1303, perteneciente al Sistema Nacional de Empleo Público, dentro de la estructura de la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, su actividad real dista significativamente de lo que se esperaría de un cargo administrativo estatal.
La base de la acusación de Pagano, publicada por el diario porteño Perfil, se sustenta en las propias declaraciones de la beneficiaria. En una entrevista concedida a la revista Gatopardo en octubre de 2024, Juárez admitió que su rol junto a la hermana del presidente Javier Milei no está vinculado a la gestión institucional, sino que se centra “en cosas personales que requieren alguien de mucha confianza”.
Esta admisión fue la pieza clave que utilizó la diputada para cuestionar la legalidad del contrato. En el texto de su denuncia, reflejado por la periodista Giselle Leclercq, la legisladora es tajante: “Tal declaración resulta incompatible con cualquier justificación funcional que legitime la percepción de un salario público, toda vez que las tareas de índole estrictamente personal y privada en beneficio de un funcionario público no constituyen una finalidad que el Estado pueda o deba sufragar con recursos del Tesoro Nacional”.
Las escasas visitas de la amiga de Karina Milei a la Casa Rosada
Otro de los puntos críticos que destaca Pagano es la llamativa ausencia de la funcionaria en su lugar de trabajo. Citando datos de un pedido de acceso a la información pública, la denuncia revela un registro de ingresos casi nulo durante el presente año. La diputada subrayó que “durante el año 2025, Andrea Valeria Juárez ingresó a la Casa Rosada en tan solo dos oportunidades: el 6 de marzo de 2025, entre las 16:08 y las 17:48 horas, y el 11 de agosto de 2025, entre las 13:00 y las 21:19 horas”.
Estas cifras plantean un interrogante sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales de Juárez dentro del esquema del Estado, especialmente considerando que percibe haberes mensuales de forma regular.
Andrea Juárez y Karina Milei, una relación de más de 30 años
La relación entre Juárez y la hermana de Milei no es circunstancial. Ambas se conocen desde 1995, cuando iniciaron la carrera de Relaciones Públicas en la UADE. En el perfil trazado por los periodistas Nicolás Baintrub y Alejandra Otero, se describe a Juárez como “la mejor amiga de Karina Milei desde hace 30 años”.
La cercanía es tal que Juárez llegó a convivir con la funcionaria durante cinco meses y es considerada parte de la familia. Durante la asunción presidencial el 10 de diciembre de 2023, ocupó un lugar privilegiado en el palco N° 15, sentada junto a los padres del mandatario. Asimismo, se señala que durante la campaña electoral habría tenido un rol activo en la recaudación de fondos de La Libertad Avanza, aunque sin un nombramiento formal.
La denuncia presentada por Pagano insta a que se investiguen figuras penales graves, tales como: malversación de caudales públicos; incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible fraude en perjuicio de la administración pública.
Hasta el momento, el Gobierno nacional ha mantenido el hermetismo sobre el caso. Consultas realizadas por Perfil a la Casa Rosada para aclarar la situación contractual de Juárez no han recibido respuesta oficial. Mientras tanto, la acción de Pagano marca un quiebre y traslada la discusión sobre la ética y la transparencia en el manejo de las cajas estatales al terreno de los tribunales de Comodoro Py.