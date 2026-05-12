Marcela Pagano denunció que Karina Milei contrató a su mejor amiga como asesora en Casa Rosada

Las escasas visitas de la amiga de Karina Milei a la Casa Rosada

Otro de los puntos críticos que destaca Pagano es la llamativa ausencia de la funcionaria en su lugar de trabajo. Citando datos de un pedido de acceso a la información pública, la denuncia revela un registro de ingresos casi nulo durante el presente año. La diputada subrayó que “durante el año 2025, Andrea Valeria Juárez ingresó a la Casa Rosada en tan solo dos oportunidades: el 6 de marzo de 2025, entre las 16:08 y las 17:48 horas, y el 11 de agosto de 2025, entre las 13:00 y las 21:19 horas”.