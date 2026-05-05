Javier y Karina Milei sostienen a Adorni, pero crece la incomodidad entre ministros y funcionarios

A casi 60 días del inicio de la polémica, distintas voces del oficialismo admiten en privado que la situación “está teniendo mucho costo para todos”. Pese al hermetismo público, reconocen que el tema no se plantea directamente ante el Presidente y su hermana. “Ellos creen que todo esto es una operación y que los números le van a cerrar, por eso no hay margen para otro escenario”, explicó un dirigente del espacio al mencionado medio.