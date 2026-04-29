Diputados libertarios denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito

"Por ejemplo, cuando uno dice, 'Y, pero la esposa de Adorni tiene una casa en un country', sí, la estaban refaccionando y la tenían. Y de hecho, estaba declarada porque era de la mujer de Adorni. Uno debe declarar su declarar a su cónyuge y conviviente. Bueno, la diputada Pagano no lo hizo. Y no entendemos tampoco por qué negó su relación incluso desde el principio de su mandato cuando ya estaba en pareja. No sabemos desde cuándo, si es uno, dos, tres años, no sabemos. Entonces, estas preguntas nos las tenemos que hacer porque la vara quedó muy alta con lo de Adorni, y así tiene que seguir", concluyó.