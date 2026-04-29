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Diputados libertarios denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito

En medio de la polémica por Manuel Adorni, legisladores oficialistas presentaron una denuncia penal contra la diputada del monobloque Coherencia. Lilia Lemoine lanzó duras acusaciones.

Marcela Pagano Marcela Pagano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • 14 diputados de La Libertad Avanza denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta ante la justicia federal este miércoles.
  • La presentación, liderada por Lilia Lemoine, cuestiona el presunto crecimiento patrimonial no declarado de Pagano y su reciente salida del bloque para formar el espacio Coherencia.
  • Este conflicto profundiza la fractura interna del oficialismo y busca establecer un precedente ético ante la justicia, en medio de fuertes tensiones políticas en el Congreso.
Resumen generado con IA

Un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) avanzaron con una denuncia penal contra la legisladora Marcela Pagano, quien integraba ese espacio y actualmente forma parte del monobloque Coherencia.

La acusan del mismo delito que a Manuel Adorni, además de omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta. La presentación judicial fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, con competencia específica para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.

Entre los firmantes aparecen 14 diputados nacionales: Atilio Basualdo, Eliana Bruno, Sergio Figliuolo, Jairo Guzmán, María Cecilia Ibáñez, Lilia Lemoine, Andrés Leone, María Soledad Mondaca, María Celeste Ponce, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Santiago Santurio, Andrea Fernanda Vera y Carlos Zapata.

Lemoine apuntó contra Pagano

La diputada Lilia Lemoine fue una de las voces más críticas y no ahorró cuestionamientos hacia su excompañera de bloque. "A lo largo de dos años nos fuimos dando cuenta de que algo andaba mal con la diputada Pagano. De hecho, ya es sospechoso que un diputado exprese abiertamente el apoyo por una idea política, por un plan de gobierno y por un presidente y al mes ya se dé vuelta. Es muy raro. Una de dos: o sos un tarado como Lourdes Arrieta, por ejemplo, que no se entiende qué es lo que le pasa, o algo te hizo cambiar de idea", expresó este miércoles en diálogo con El Observador.

"¿Qué te hace cambiar de idea? Quizás aquello que te lleva a vivir a La Isla, ¿no? Pasar de un departamento en una casita en Tres de Febrero o un departamentito en Palermo, a una mansión en La Isla, a tener autos de alta gama, irte de vacaciones a Punta del Este y tener dos mucamas. Eso es sospechoso", planteó la legisladora, quien mantuvo varios enfrentamientos con Pagano.

"Por ejemplo, cuando uno dice, 'Y, pero la esposa de Adorni tiene una casa en un country', sí, la estaban refaccionando y la tenían. Y de hecho, estaba declarada porque era de la mujer de Adorni. Uno debe declarar su declarar a su cónyuge y conviviente. Bueno, la diputada Pagano no lo hizo. Y no entendemos tampoco por qué negó su relación incluso desde el principio de su mandato cuando ya estaba en pareja. No sabemos desde cuándo, si es uno, dos, tres años, no sabemos. Entonces, estas preguntas nos las tenemos que hacer porque la vara quedó muy alta con lo de Adorni, y así tiene que seguir", concluyó.

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