Marcela Pagano sacudió al oficialismo: denunció traiciones y apuntó al poder de Karina Milei

Resumen para apurados
- La diputada Marcela Pagano denunció traiciones en el oficialismo y criticó el poder de Karina Milei por desplazar militantes históricos del espacio libertario en el Gobierno.
- Pagano afirmó que quienes trabajaron en campaña fueron sustituidos por figuras obsecuentes y señaló el liderazgo de Karina Milei como eje de una estructura que imita a la casta.
- Estas declaraciones exponen graves fisuras en el oficialismo y tensionan el núcleo de la Casa Rosada, planteando interrogantes sobre la cohesión futura del partido gobernante.
La diputada nacional Marcela Pagano lanzó un duro mensaje que volvió a tensar la interna del oficialismo y puso en cuestión el funcionamiento del Gobierno de Javier Milei.
A través de sus redes sociales, la legisladora denunció que los militantes libertarios que trabajaron durante la campaña fueron desplazados por dirigentes que, según su visión, hoy responden al poder interno. En ese marco, apuntó directamente a la figura de Karina Milei, a quien identificó como “La Jefa”.
“Traicionaron a los militantes”, la crítica de Pagano
En un mensaje de alto voltaje político, Pagano aseguró que quienes se “deslomaron” en campaña fueron reemplazados por “obsecuentes y aplaudidores del poder”.
Según la diputada, el espacio libertario se alejó de sus principios originales y terminó replicando prácticas que antes cuestionaba. “Querían ser parte de la casta”, sostuvo, en referencia a sectores internos que —según dijo— ahora buscan privilegios dentro del Estado.
Apuntes contra la “casta” y los nuevos funcionarios
La legisladora también cargó contra dirigentes que, a su entender, se beneficiaron del triunfo electoral sin haber formado parte del armado inicial.
“Querían sacarse la foto y que los reciban con alfombra roja”, expresó, en una crítica directa a quienes hoy ocupan lugares de poder.
En ese sentido, sostuvo que muchos de los “leales al movimiento” fueron desplazados para dar lugar a figuras que “nunca habrían llegado” sin el trabajo previo de la militancia.
El rol de Karina Milei en la estructura de poder
Uno de los puntos más sensibles del mensaje fue la referencia a “La Jefa”, una expresión que en el entorno político se vincula con el rol central de Karina Milei en la toma de decisiones.
Pagano dejó entrever que el Gobierno se encuentra fuertemente influenciado por ese liderazgo interno, lo que reaviva el debate sobre la distribución del poder dentro de la administración libertaria.
Crece la tensión interna en el oficialismo
Las declaraciones de Pagano vuelven a exponer fisuras dentro del espacio gobernante, en un contexto donde ya se registraron diferencias públicas entre dirigentes.
El mensaje no solo apunta a nombres propios, sino que también instala una discusión más amplia sobre el rumbo político del oficialismo y su relación con la estructura tradicional del poder.
Un conflicto que impacta en la Casa Rosada
El tono y el contenido del mensaje generaron repercusiones en el entorno de la Casa Rosada, ya que la crítica toca directamente el núcleo de decisiones del Gobierno.
Por ahora, no hubo respuestas oficiales, pero el planteo de Pagano suma presión interna y deja abierta una nueva etapa de tensión dentro del espacio libertario.