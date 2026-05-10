Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos

EL PADRÓN. Estarán habilitados para votar docentes regulares, alumnos mayores de 16 años, trabajadores no docentes y egresados de la institución. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Resumen para apurados
- Mañana, el Gymnasium de la UNT elegirá directivos mediante el voto de docentes y alumnos, estrenando el nuevo sistema democrático para escuelas experimentales en Tucumán.
- Dos fórmulas participan en este debut electoral que habilita a docentes regulares, no docentes, egresados y estudiantes mayores de 16 años a decidir el futuro de la institución.
- El proceso representa un cambio histórico en la gobernanza educativa de la UNT, fortaleciendo la autonomía y sentando un modelo de participación para otras escuelas medias.
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